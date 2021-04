Corona-Ticker Oberfranken: Sonder-Impfangebot in Kronach

15.04 Uhr: Hof mit höchstem Inzidenzwert in Oberfranken

In Oberfranken sind seit gestern 119 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilt, ist damit die Zahl der infizierten Personen seit Ausbruch der Pandemie in Oberfranken auf 44.665 gestiegen.

Den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in Oberfranken verzeichnet die Stadt Hof mit 469,2. Es ist gleichzeitig der höchste Wert in ganz Deutschland. Den geringsten Corona-Inzidenzwert in Oberfranken hat der Landkreis Bamberg mit 70.

Bei der 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner verzeichnet Oberfranken einen Wert von 180,1. Er ist der höchste Wert von allen sieben Regierungsbezirken. Der bayernweite Durchschnittswert beträgt 133,23.

1.433 Personen sind in Oberfranken seit Ausbruch der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das sind drei Todesfälle mehr als gestern.

Die aktuellen Corona-Zahlen sind möglicherweise nicht vollständig, da laut Robert-Koch-Institut über die Osterfeiertage weniger getestet und an übergeordnete Stellen gemeldet wird.

09.16 Uhr: Stadt Hof hat mit 469,2 den höchsten Inzidenzwert

Die Stadt Hof in Oberfranken hat den bundesweit höchsten 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner. Er liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 469,2.

An zweiter Stelle der Corona-Inzidenzwerte steht der thüringische Landkreis Greiz mit 429,2. Platz drei belegt die Stadt Gera in Thüringen mit 344,7, gefolgt vom Wartburgkreis, ebenfalls in Thüringen, mit 333,7.

Den vierten Platz bei der 7-Tage-Inzidenz belegt mit dem Landkreis Kronach wiederum eine Kommune in Oberfranken. Hier beträgt der Inzidenzwert 329,6. Einen hohen Inzidenzwert hat auch der Landkreis Hof mit 319,6. Er belegt nach RKI-Angaben den neunten Platz. Damit befinden sich auf der bundesweiten Rangliste der Corona-Inzidenzwert drei Kommunen aus Oberfranken auf den Plätzen eins bis neun: die Stadt Hof, der Landkreis Kronach und der Landkreis Hof.