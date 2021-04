Corona-Ticker Oberfranken: Luisenburg-Festspiele verschoben

18.19 Uhr: Maskenpflicht auch für Kinder auf Spielplätzen in Hof

Aufgrund des hohen Corona-Inzidenzwerts hat die Stadt Hof die Maskenpflicht erweitert. Ab Freitag müssen auf allen öffentlichen Spielplätzen Kinder zwischen sechs und 15 Jahren einen Mund-Nasen-Schutz tragen, teilte die Stadt mit. Maskenpflicht gilt dann auch für die Spaziergänger am Nordufer des Untreusees, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Maskenpflicht und Alkoholverbot gelten von 07.00 bis 21.00 Uhr.

Kommunaler Ordnungsdienst und Polizei kontrollieren die Beschränkungen. Die Stadt begründet die Maßnahmen mit dem hohen Corona-7-Tage-Inzidenzwert von 347 und den verstärkt auftretenden Menschenansammlungen im Freien aufgrund des schönen Wetters.

16.02 Uhr: Hof weiter mit höchstem Inzidenzwert in Bayern

In Oberfranken sind seit gestern 321 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilt, ist damit die Zahl der infizierten Personen seit Ausbruch der Pandemie in Oberfranken auf 43.166 gestiegen. Den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in Oberfranken verzeichnet die Stadt Hof mit 347. Es ist der höchste Wert in Bayern. Den geringsten Corona-Inzidenzwert in Oberfranken hat der Landkreis Bamberg mit 85. 1.433 Personen sind in Oberfranken seit Ausbruch der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Seit gestern gab es keinen weiteren Todesfall.

14.12 Uhr: Schnelltestzentrum in Bad Staffelstein eröffnet

Der Kreisverband Lichtenfels des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) hat in Bad Staffelstein ein Schnelltestzentrum in Betrieb genommen. Es hat montags, mittwochs und freitags jeweils von 16.30 bis 18.30 Uhr im BRK-Katastrophenschutz-Zentrum geöffnet. Die Tests sind kostenlos. Wer sich testen lassen will, muss Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Eine Anmeldung ist erforderlich auf der Homepage des BRK.

13.28 Uhr: Polizei Bamberg erhöht Corona-Kontrollen

Die Polizei in Bamberg kontrolliert aufgrund des sonnigen Wetters verstärkt die Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes. Alleine im Rahmen einer Kontrolle wurden gestern zwölf Anzeigen sowie 15 Platzverweise ausgesprochen, teilte eine Sprecherin der Polizei dem BR auf Nachfrage mit. Wie viele Kontrollgänge gestern durchgeführt worden waren, ist nicht bekannt. Besonders im Innenstadtbereich um die Kettenbrücke setzt die Polizei auch in den kommenden Tagen verstärkt Streifenbeamte und Kollegen der Bereitschaftspolizei zur Kontrolle ein.

In den vergangenen Tagen war es in Bamberg und in anderen fränkischen Städten zu Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen gekommen.

12.44 Uhr: Neue Schnelltestzentren eröffnen im Landkreis Bayreuth

Der Kreisverband Bayreuth des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) eröffnet in Pegnitz und Pottenstein Corona-Schnelltestzentren. Das in Pegnitz nimmt seinen Betrieb am Freitag in der Wiesweiherhalle auf. Kostenlos testen lassen können sich die Bürger freitags von 17 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 11 und von 14 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Um den Aufwand der Desinfektion gering zu halten, sollen die Bürger ihren eigenen Kugelschreiber mitbringen zum Ausfüllen der Formulare.

Das Schnelltestzentrum in Pottenstein wird ebenfalls am Freitag seinen Betrieb aufnehmen. Es befindet sich in der Bergrettungswache und hat freitags von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist auch dort nicht erforderlich.

09.20 Uhr: Auch Kulmbach will Modellregion werden

Der Oberbürgermeister von Kulmbach wirbt für eine Durchimpfung in der von Corona stark betroffenen Region. In einem Schreiben an Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) schlägt Ingo Lehmann (SPD) die Region Kulmbach als Modellregion vor. Nach einem Jahr im Ausnahmezustand halte es Lehmann für unabdingbar, den Menschen wieder Perspektiven in Aussicht zu stellen. Lehmann bezog sich in dem Schreiben auf die wenige Tage alte Forderung von drei FDP-Politikern.

Darin verlangen die Landtagsabgeordneten, alle Impfwilligen unabhängig von den derzeit gültigen Prioritätsstufen in der bayerischen Grenzregion zu Tschechien durchzuimpfen. Laut den aktuellen Zahlendes Robert-Koch-Instituts (RKI) beträgt die Inzidenz im Landkreis Kulmbach 310. Bayernweit handelt es sich dabei um den dritthöchsten Wert. Die Impfquote bei den Erstimpfungen liegt in Kulmbach nach Angaben der Stadt bei 14 Prozent.