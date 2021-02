Corona-News-Ticker Oberfranken: Inzidenzwert Wunsiedel über 300

14.14 Uhr: LGL meldet 206 Neuinfektionen in Oberfranken

In Oberfranken sind innerhalb eines Tages weitere 206 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen sind sieben weitere Personen in Verbindung mit Covid-19 gestorben (Stand: 20.02.21, 08.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle in Oberfranken liegt somit seit Ausbruch der Pandemie insgesamt bei 1.266. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt in Oberfranken 112,17. Somit ist Oberfranken die einzige Region in Bayern, in der der Inzidenzwert aktuell über 100 liegt. Der Durchschnittswert in Bayern liegt bei 56,14. Den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in Oberfranken verzeichnet der Landkreis Wunsiedel mit 313,81. Das ist nach Tirschenreuth mit einem Wert von 345,61 der zweithöchste in Bayern. Den geringsten Corona-Inzidenzwert in Oberfranken hat der Landkreis Lichtenfels mit 28,45. Insgesamt haben sich in Oberfranken seit Beginn der Pandemie 35.287 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Bayernweit sind es 424.189, wovon 395.300 als genesen gelten. In Verbindung mit dem Virus sind bayernweit 12.090 Menschen gestorben.