Corona-Ticker Oberfranken: Forchheim ohne Ausgangssperre

10.45 Uhr: Kurze Staus an den Grenzen zwischen Oberfranken und Tschechien

An den oberfränkischen Grenzübergängen in Selb und Schirnding hat es am Dienstagmorgen weniger Behinderungen gegeben, als noch am Tag zuvor. Aktuell läuft der Verkehr an beiden Grenzübergängen nahezu reibungslos, so Manfred Ludwig, Pressesprecher der Bundespolizei in Selb. Während sich am Montag Pkw und Lkw in Schirnding auf circa vier Kilometer Länge gestaut hatten, kam es am Dienstagmorgen in Schirnding zwischen 6 und 7 Uhr zu etwa 800 Metern Rückstau, so Ludwig weiter. Am Dienstagmorgen lag die Wartezeit demnach bei etwa 20 Minuten, zudem mussten laut Bundespolizei deutlich weniger Grenzpendler zurückgewiesen werden als noch am Tag zuvor. Konkrete Zahlen durfte die Bundespolizeiinspektion nicht nennen - eine Anfrage beim zuständigen Bundespolizeipräsidium in Potsdam läuft. Auch bei der Einreise am Grenzübergang in Selb gibt es aktuell keine Wartezeiten. Am Dienstagmorgen kam es nur gegen 6.30 Uhr zu einem Rückstau von Lkw so Polizeisprecherin Anne Höfer zum BR. Zahlen zu den abgewiesenen Pendlern aus Tschechien am Grenzübergang in Selb will die Polizei im Laufe des Tages nachliefern.

10.29 Uhr: Grenzschließung bereitet oberfränkischer Wirtschaft Probleme

Die verschärften Grenzkontrollen zur Tschechischen Republik bereiten der oberfränkischen Wirtschaft einige Probleme. Nach Auskunft der Industrie- und Handelskammer (IHK) für Oberfranken seien Produktionsausfälle nicht auszuschließen, ebenso könne es zu einer Unterbrechung der Lieferketten kommen. Momentan seien aber die konkreten Auswirkungen noch nicht abzusehen, so ein Sprecher der IHK in Bayreuth. Seit Sonntag würden die Firmen bei den Landratsämtern und den Stadtverwaltungen Anträge stellen, um die geforderte Systemrelevanz ihrer tschechischen Mitarbeitenden nachzuweisen. Ab Mittwoch müssen Pendler aus Tschechien eine offizielle Bestätigung der Verwaltung von ihrem Arbeitsort vorweisen, dass sie zu den systemrelevanten Berufen gehören.

Im Landratsamt Wunsiedel sind am Montagvormittag 200 Anträge auf Nachweis der Systemrelevanz eingegangen. Im östlichen Oberfranken wurden durch die Betriebe bereits über 100 Ferienwohnungen und Hotelzimmer angemietet, um die tschechischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dauerhaft unterzubringen. In den Nicht-Systemrelevanten Firmen müssen die tschechischen Mitarbeitenden zu Hause bleiben und Überstunden abfeiern bzw. Urlaub nehmen, im Notfall auch unbezahlt.

07.37 Uhr: Nächtliche Ausgangssperre in Bamberg aufgehoben

Seit heute gibt es in Bamberg keine nächtliche Ausgangsperre mehr. Die Stadt hatte zuletzt an sieben aufeinanderfolgenden Tagen den Inzidenzwert von 100 unterschritten. Nun werde auch über Lockerungen im Schulbetrieb und bei Kitas nachgedacht, heißt es in einem Schreiben aus dem Rathaus. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt werde hierzu in den kommenden Tagen eine Entscheidung fallen. "Auch wenn es derzeit leider wenig Gründe gibt, das Haus nach 21 Uhr zu verlassen, war es gefühlt eine sehr starke Freiheitseinschränkung", wird Bambergs Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (Grünes Bamberg) in einem Schreiben der Stadt zitiert.

In Oberfranken sind nach aktuellem Stand neben der Stadt Bamberg auch in den beiden Landkreisen Coburg und Kulmbach die nächtliche Ausgangsperre aufgehoben.

06.32 Uhr: Landkreis Hof bietet mobile Teststellen an

Aufgrund der hohen Corona-Inzidenzwerte in der Grenzregion zu Tschechien bieten Stadt und Landkreis Hof an zwei weitere Standorten Testungen an. Die mobilen Teststellen kommen nach Schwarzenbach an der Saale und Hof, teilten Stadt und Landkreis Hof mit.

Jeweils von 08.00 bis 16.00 Uhr sind sie am Mittwoch (17.02.21) in Schwarzenbach, in der Turnhalle der Jean-Paul-Grundschule in der Breslauer Straße 9, und am Freitag (19.02.21) in Hof, Oberer Anger 1-4, zu erreichen.

Bei den Testungen werden ein Schnelltest und ein PCR-Abstrich vorgenommen. Wer sich testen lassen will, soll sich hier registrieren.