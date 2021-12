Corona-Ticker Oberbayern: Busse im Münchner Umland fallen aus

Donnerstag, 30.12.2021

10.40 Uhr: Wegen Corona: MVV-Busse auf der Linie X900 fallen aus

Die Corona-Pandemie und die Ausbreitung der Omikron-Variante haben auch Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr. Bei der MVV-ExpressBus-Linie X900 (Buchenau - Fürstenfeldbruck – Alling – Gilching – Starnberg) beispielsweise fallen immer wieder Fahrten wegen kurzfristiger Personalengpässe aus. Damit Fahrgäste trotz der Probleme planen können, gibt es mittlerweile einen Ersatzfahrplan, der bis voraussichtlich 9. Januar gilt. Demnach entfällt Montag bis Samstag erst einmal jede sechste Fahrt des 20-Minuten-Takts.

10.34 Uhr: Erneut Sonderimpfaktion im Münchner Tropeninstitut

Mittwoch, 29.12.2021

13.40 Uhr: Teststation im Münchner Kunstareal

In Bayern gilt derzeit "2G plus" für Kulturveranstaltungen und Ausstellungen. Damit ein Museumsbesuch unkomplizierter und einfacher möglich ist, gibt es seit Dienstag (28. Dezember) ein Testzentrum direkt im Münchner Kunstareal vor dem Eingang der Pinakothek der Moderne an der Ecke Gabelsberger-/Türkenstraße. Wer will, kann auch ohne Termin spontan vorbeikommen. Das Testergebnis gibt es nach etwa 15 Minuten ausgedruckt oder als E-Mail.

13.20 Uhr: Sonderimpfaktion in Münchner Tropeninstitut

Das Tropeninstitut der Ludwig-Maximilians-Universität bietet gerade eine Sonderimpfaktion an. Heute noch bis 19 Uhr und morgen von 9 bis 19 Uhr können sich Impfwillige über 30 Jahren eine Moderna-Spritze geben lassen - zur Grundimmunisierung ebenso wie zum "Boostern". Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

13.10 Uhr: Coronatests über Neujahr im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Die Testzentren des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen werden auch an Silvester, Neujahr und Heilig Drei Könige Antigenschnelltests anbieten.

Schnelltests sind im Neuburger Testzentrum, in der Monheimer Straße 66, am 01.01.2022 von 12:00 bis 14:00 Uhr möglich. Im Testzentrum Mühlried, in der Rinderhofer Breite 11, finden diese am 31.12.2021 von 8:00 bis 12:00 Uhr sowie am 06.01.2022 von 12:00 bis 14:00 Uhr statt. Das hat das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Außerhalb der Feiertage sind Schnelltests in Neuburg wochentags von 10:00 bis 13:00 Uhr sowie 18:00 bis 20:00 Uhr und samstags von 11:00 bis 14:00 Uhr möglich. Im Corona-Testzentrum Mühlried werden diese wochentags von 12:00 bis 15:00 Uhr und sonntags von 11:00 bis 14:00 Uhr angeboten. Terminbuchungen sind im Internet möglich.

PCR-Tests sind im Testzentrum Neuburg von Montag bis Freitag von 13:00 bis 17:00 Uhr und samstags von 14:00 bis 16:00 Uhr möglich. In Mühlried ist das Zeitfenster wochentags von 15:00 bis 19:00 Uhr und sonntags von 14:00 bis 16 Uhr. Dies gilt auch für die Feiertage. Termine für PCR-Tests können online gebucht werden.

Eine Übersicht über die Corona-Testmöglichkeiten hat das Landratsamt auch auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht.

13.06 Uhr: Mühldorf sucht Pflegekräfte für Omikron-Welle

Das Mühldorfer Landratsamt ruft erneut alle derzeit verfügbaren Personen mit medizinischen oder pflegerischen Vorkenntnissen auf, sich für den Pflegepool Bayern anzumelden. Wegen steigenden Corona-Zahlen aufgrund der ansteckenden Omikron-Variante und den daraus resultierenden Quarantänemaßnahmen könnte es erneut zu Personalengpässen in den Alten- und Pflegeheimen sowie im InnKlinikum kommen, heißt es von Seiten des Landratsamts.

Interessierte können sich per E-Mail an pflegepool@lra-mue.de oder unter der Telefonnummer 08631/699-676 an das Landratsamt wenden. Sie werden in Bereichen eingesetzt, in denen keine Covid-19 positiv getesteten Patienten versorgt werden. Der Aufruf richtet sich an Haus- und Fachärzte im Ruhestand ebenso wie Pflegefachkräfte wie Krankenschwestern, Altenpfleger, Medizinische Fachangestellte (MFA), Operationstechnische Assistenten (OTA), Anästhesietechnische Assistenten (ATA), Rettungsassistenten und Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA), Hebammen, sowie Frauen und Männer mit pflegerischer Erfahrung durch eine Tätigkeit in einem Alten-und Pflegeheim (Pflegehelfer) oder in der ambulanten Pflege.

"Mein Dank geht an alle, die sich bereits auf unseren ersten Aufruf hin gemeldet haben. Die vielen Rückmeldungen zeigen, dass wir gerade in der Krise auf den Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis bauen können", so der Mühldorfer Landrat Max Heimerl.

10.28 Uhr: Anmelder von Münchner Corona-Demo ziehen vor Gericht

Die Organisatoren einer Demonstration gegen die Corona-Bekämpfung am Mittwochabend in München wollen die von der Stadt verhängten Einschränkungen nicht hinnehmen. Bereits am Dienstagabend sei ein entsprechender Eilantrag eingegangen, teilte das Verwaltungsgericht München heute mit. Eine Entscheidung wurde für den Nachmittag angekündigt. In dem Eilantrag geht es nach Auskunft des Gerichts unter anderem um das Verbot des mit 5.000 Personen angemeldeten Demonstrationszuges und die Verlegung der Kundgebung vom Uni-Viertel auf die Theresienwiese. Auch die Beschränkung auf 2.000 Teilnehmer wird von den Veranstaltern kritisiert. Die Stadt München hatte die Einschränkungen am Dienstag bekanntgemacht. Es sei in jüngerer Vergangenheit nicht gelungen, solche Demonstrationszüge mit hoher Personenzahl im Griff zu behalten und Auflagen wie das Abstandsgebot oder die Maskenpflicht umzusetzen, so die Begründung.

04.30 Uhr: Bayern Spitzenreiter bei Corona-Verschuldung

Die bayerische Staatsverschuldung ist in der Corona-Krise innerhalb von knapp zwei Jahren um mehr als ein Drittel gestiegen. Die Schuldenlast der Staatsregierung erhöhte sich von knapp 27 Milliarden Euro vor Beginn der Pandemie auf aktuell 37 Milliarden Euro. Zur Bewältigung der Corona-Pandemie und deren Folgen wurden 2020 rund 7,2 Milliarden Euro und 2021 bislang rund 2,9 Milliarden Euro Kredite aufgenommen. Das sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums in München auf Anfrage. Im nächsten Jahr sieht der Regierungsentwurf des Haushalts für das Sonderkapitel Corona-Pandemie demnach eine Kreditermächtigung von rund 5,8 Milliarden Euro vor. Insgesamt haben sich die 16 Bundesländer seit Beginn der Pandemie mit fast 60 Milliarden Euro an neuen Krediten verschuldet.

Dienstag, 28.12.2021

13.12 Uhr: Münchner Polizei bereitet sich auf Corona-Protest vor

Die Polizei bereitet sich auf eine größere Versammlung von Impfgegnern morgen Abend in München vor. Die Organisatoren von "München steht auf" haben einen Umzug beim Kreisverwaltungsreferat angemeldet. Am Mittag liefen Verhandlungen zwischen den Veranstaltern und der Behörde. Sollten die Auflagen aus Sicht der Organisatoren nicht akzeptabel sein, würden sich bei einer Absage "Menschen auch ohne Organisation dennoch versammeln", hieß es in einem offenen Brief der Veranstalter. Es werde dann "eine Masse von Menschen sein, die unkontrolliert demonstriert". Die Polizei wird nach Angaben eines Sprechers mit mindestens 1.000 Kräften im Einsatz sein.

13.04 Uhr: Querdenker: In Messenger-Dienst zu Brandstiftungen aufgefordert

Ein Mann, den die Polizei den "Querdenkern" zurechnet, soll in einem Messenger-Dienst zu Brandstiftungen aufgefordert haben. Er wurde ermittelt und vorübergehend festgenommen.

Wie die Polizei heute berichtet, schrieb der 30-Jährige vor zwei Wochen den Text in eine Chat-Gruppe, die Corona-Leugnern zuzuordnen sei. Er habe dazu aufgerufen, Regierungsgebäude anzuzünden, ohne dabei konkreter zu werden. Dem Chat gehören laut Polizei rund eintausend Personen an, zu diesem Zeitpunkt seien etwa 200 online gewesen. Die Polizei ermittelte einen 30-Jährigen aus dem Stadtteil Neuperlach als Urheber der Aufforderung. Seine Wohnung wurde durchsucht, die Polizei beschlagnahmte Mobiltelefone und einen Laptop. Der Mann wurde wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten angezeigt und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.

Montag, 27.12.2021

15.45 Uhr: Innenminister Herrmann: Durch radikale Corona-Proteste wächst Anschlagsgefahr

Mit der zunehmenden Radikalisierung bei Protesten von Corona-Leugnern und Impfgegnern wächst laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auch die Gefahr von extremistischen Straftaten. "Man muss das ernst nehmen, das ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Und das hängt nicht nur davon ab, wie viele tausend Menschen unterwegs sind", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München. Es bestehe immer die Gefahr, dass ein Einzelner, angestachelt von Hass und Hetze anderer, ohne Auftrag zur Tat schreite. "Das Phänomen der spontanen Selbstradikalisierung kennen wir genauso aus dem Islamismus."

Auch wenn die Zahl der radikalen Demonstranten nach wie vor überschaubar sei, gebe es "unübersehbar eine Mobilisierung im Bereich der extremen Rechten", betonte Herrmann. Das gehe los bei den Querdenkern, die nichts vom Staat hielten und die sogar staatliche Institutionen außer Kraft setzen wollten. "Ich sehe hier einen fließenden Übergang in den Bereich der AfD, der NPD und zum so genannten Dritten Weg. Denen ist gemein, dass sie alle versuchen, bei den Impfgegnern Leute aufzusammeln und ideologisch zu manipulieren. Das ist ein echtes Problem."

Weiter sagte der Minister: "Man kann die zwar nicht alle in einen Topf werfen, aber es ist eine Linie erkennbar, die sich durchzieht bis zu den Extremisten, die zum Beispiel in Sachsen die Gesundheitsministerin bedroht haben oder zu solchen, die womöglich einen Mordanschlag auf den sächsischen Ministerpräsidenten planen." Das seien Dimensionen, die noch vor einigen Jahren kaum vorstellen gewesen seien.

"Über Social Media und Chats werden Hass und Hetze verbreitet, und es entstehen Stimmungen, die uns alle vor neue Herausforderungen stellen: Wie schützen wir die Menschen, und wie können wir konsequent dagegenhalten", sagte Herrmann. Rein zahlenmäßig seien das zwar immer noch Minderheiten, die aber durch ihre Echokammern im Internet große Aufmerksamkeit erzeugten. Dieses Phänomen zeige sich auch beim "Demotourismus", wo immer wieder die gleichen Personen auftauchten.