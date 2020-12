Corona-Ticker Oberbayern: Kliniken bitten Gastro um Hilfe

08.22 Uhr: Klinik statt Kneipe: Gastro-Mitarbeiter sollen in Krankenhäusern helfen

Kliniken und Pflegeheime aus München und Umgebung brauchen in der Corona-Krise dringend mehr Personal. Deshalb bitten sie jetzt die Gastronomie um Hilfe. Wie der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) mitteilt, richtete das Referat für Umwelt und Gesundheit der Stadt München (RGU) eine Anfrage an den Verband. Gesucht seien Mitarbeiter aus Hotels und Gaststätten, die bereit sind, in Kliniken und Pflegeeinrichtungen stundenweise als Servicekräfte auszuhelfen. Angesprochen seien insbesondere Mitarbeiter, die sich zurzeit in Kurzarbeit befinden.

Montag, 7. Dezember 2020