Corona-Ticker Oberbayern: Hoffnung aufs Oktoberfest 2021

Donnerstag, 3. Dezember

8.20 Uhr: Corona in München: OB Reiter zu Krankenhäusern, Maskenpflicht und Oktoberfest

Von den 500 Notfallbetten in elf Münchner Kliniken sind aktuell noch etwa 20 Prozent frei – im Sinne von „reserviert für mögliche Covid-Patienten“. Diese aktuelle Zahl nannte Oberbürgermister Dieter Reiter (SPD) gestern Abend in einem SZ-Gespräch, das auf Youtube übertragen wurde. Die Kapazität sei also „sehr ausgereizt, aber nicht so, dass wir panisch werden müssten“. Von den 6500 Schulklassen in München sind derzeit rund 350 in Quarantäne. Vor diesem Hintergrund verteidigte Reiter auch erneut Versuche, die Münchner Grundschüler weiterhin von der Maskenpflicht am Platz zu befreien. Dass das von der Staatsregierung trotz vorheriger Absprachen wieder gekippt worden sei, habe ihn „sehr geärgert“. Zu den bereits jetzt beginnenden Diskussionen über das Oktoberfest 2021 erklärte der OB, er habe „immer Hoffnung“, dass es stattfinden könne: „Aber entscheiden kann man das jetzt nicht und mehr als eine Hoffnung ist es nicht.“ Vor kurzem habe er sich mit Brauerei-Vertretern getroffen und sie nach der „Deadline“ gefragt, bis zu der aus ihrer Sicht eine Entscheidung getroffen werden müsse. Einen möglichen Zeitpunkt dafür nannte Reiter in dem SZ-Gespräch dann aber nicht.

Mittwoch, 2. Dezember

19.50 Uhr: Arbeiterunterkunft unter Quarantäne

Das Gesundheitsamt Freising hat für 69 Bewohner einer Arbeiterunterkunft in Hallbergmoos eine Quarantänezeit angeordnet. Zuvor waren 27 Arbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Quarantäne dauert bis einschließlich 9. Dezember.

15.15 Uhr: Münchner Impfzentrum kommt in die Riemer Messe

Bis zum 15. Dezember wird die Stadt in der Messe München ein Impfzentrum einrichten, damit die Impfungen unmittelbar starten können, sobald ein Corona-Impfstoff verfügbar ist. Wie die Stadt München mitteilt, wurde dazu mit der Aicher Ambulanz Union ein Vertrag abgeschlossen. Sie habe sich bereits bei Aufbau und Betrieb der Teststation auf der Theresienwiese bewährt. Aicher werde nun in Kooperation mit der MKT - Krankentransport OHG in einer Messehalle die erste Ausbaustufe des Impfzentrums aufbauen und bis zu 20 Impfteams bilden.

Auch wenn die abschließende Impf-Priorisierung der vulnerablen Gruppen durch die Ständige Impfkommission noch nicht vorliege, bereitet sich die Stadt laut Mitteilung darauf vor, zunächst vor allem mit mobilen Impfteams Bewohner und Personal von Alten- und Pflegeheimen zu impfen. Außerdem solle es, sofern anfangs bereits genügend Impfstoff zur Verfügung steht, auch den Münchner Krankenhäusern ermöglicht werden, vorrangig ihr Personal zu impfen.

Für die Messe als Standort des Impfzentrums hat sich der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) unter Leitung von Oberbürgermeister Dieter Reiter ausgesprochen, da hier neben einer guten Erreichbarkeit auch die nötige Infrastruktur vorhanden sei, um größere Personenströme gut und sicher bewältigen zu können.

14.30 Uhr: LGL meldet traurigen Rekord: 38 Tote, 1.1084 Neuinfektionen in Oberbayern

Im Regierungsbezirk Oberbayern sind seit gestern 38 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben – 15 davon alleine in der Stadt München. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) verzeichnet im Vergleich zum Vortag zudem 1.084 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle im Regierungsbezirk auf 87.820. Der 7-Tage-Inzidenzwert in Oberbayern sank heute leicht auf 168,99. Den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert in Oberbayern verzeichnet nun der Landkreis Erding mit einem Wert von 276,00. Auf Platz zwei liegt die Stadt Rosenheim (271,00), gefolgt von Mühldorf am Inn (223,00).

10.00 Uhr: In Ingolstadt gilt ab sofort Maskenpflicht in der Altstadt

In Ingolstadt gilt in der Altstadt ab sofort eine Maskenpflicht - gemeint ist der gesamte Berich innerhlab des Altstadtrings. Den Ausschlag dafür hatte unter anderem gegeben, dass sich Personenströme spürbar in Straßen und Wege ohne Maskenpflicht verlagert hatten.

9.40 Uhr: Nein zu Skibetrieb in Bayern vorerst richtige Entscheidung

Mediziner sehen die temporär beschlossene Schließung der Skilifte in Bayern und damit das vorläufige Aus für den Wintersport als richtigen Schritt. «Aus epidemiologischer Sicht sind das vernünftige Maßnahmen – so weh sie verständlicherweise vielen Menschen tun. Wir müssen jede Art von Massenveranstaltung vermeiden», sagte Clemens Wendtner, Chefarzt der Klinik für Infektiologie in der München Klinik Schwabing.

Es sei anzunehmen, «dass die Verbreitung des Virus über die Areosole auch im Freien gut funktioniert, wenn man am Skilift oder insbesondere in Skigondeln eng zusammen steht beziehungsweise sitzt», sagte Wendtner, der vor zehn Monaten die ersten Corona-Patienten Deutschlands behandelt hatte. Eine Verbreitung durch Après-Ski-Events wie im Frühjahr in Ischgl, obwohl eigentlich verboten, sei zudem bei Öffnung von Skigebieten nicht völlig auszuschließen. Auch auf Skitouren solle ausreichend Abstand zum Vordermann eingehalten werden, um nicht in der Aerosol-Fahne zu laufen. Wendtner riet, zu Tourengehern aus anderen Gruppen vorsorglich den bekannten Abstand mindestens zu verdreifachen, also rund fünf Meter einzuhalten.

Wendtner äußerte die Hoffnung, dass die Infektionszahlen bei Einhalten der Maßnahmen bis Weihnachten sinken. Allerdings sei bisher noch keine Trendwende zu sehen. «Wir müssen von dem hohen Level herunterkommen, weil wir keine unbegrenzten Krankenhauskapazitäten haben», sagte Wendtner.

15.00 Uhr: LGL meldet 23 Tote und 1.140 Neuinfektionen in Oberbayern

Im Regierungsbezirk Oberbayern sind seit gestern 23 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben - sieben davon alleine in der Stadt München, sechs im Landkreis Rosenheim. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) verzeichnet zudem 1.140 Neuinfektionen in Oberbayern. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle in ganz Oberbayern auf 86.736. Der 7-Tages-Inzidenzwert im Regierungsbezirk liegt derzeit bei 175,19. Den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert in Oberbayern verzeichnet nach wie vor die Stadt Rosenheim mit einem Wert von 273,80, gefolgt von Erding (254,74) und Altötting (224,18).

13.15 Uhr: Corona-Impfzentrum des Landkreises Traunstein wird in Gemeinde Altenmarkt errichtet

Das Traunsteiner Impfzentrum wird auf dem Containergelände am Aubergtunnel in der Gemeinde Altenmarkt eingerichtet. Das hat Landrat Siegfried Walch mitgeteilt. Der Standort liege zentral im Landkreis und sei durch die Bundesstraße 299 günstig an den Verkehr angebunden. Auch Parkflächen seien ausreichend vorhanden. Zudem kann auf die bereits vorhandene Ausstattung und Infrastruktur der Containeranlage zurückgegriffen werden. Die Räumlichkeiten des Impfzentrums werden so ausgestaltet, dass es keinen Begegnungsverkehr der Patienten im Gebäude geben wird. Neben zwei Check-in-Bereichen wird es u.a. vier Aufklärungsräume und vier Impfräume geben. Außerdem könne der Biontech-Impfstoff im nahe gelegenen Klinikum Trostberg bei minus 70 Grad gelagert werden. Ab 15. Dezember wird das Impfzentrum in Altenmarkt einsatzfähig sein. Ein zweites Impfzentrum im Landkreis Traunstein ist nicht geplant.

5.00 Uhr: Münchner Infektiologe mahnt zu Forschung an Corona-Medikamenten

Trotz hoffnungsvoller Berichte über eine nahe Impfung gegen das Coronavirus mahnt der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner zur weiteren intensiven Forschung an Medikamenten. Um eine künstliche Herdenimmunität über die Impfung zu erreichen, müssten 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sein - das werde bis weit ins Jahr 2021, vielleicht sogar bis Anfang 2022 dauern. Bis dahin werde man die Patienten medizinisch versorgen müssen, sagte der Chefarzt der Klinik für Infektiologie in der München Klinik Schwabing, der im Januar die ersten Corona-Patienten Deutschlands behandelt hatte.

Bisher gibt es kaum ein Medikament, das die Covid-19-Erkrankung wirksam bekämpft. Am häufigsten und effektivsten werden derzeit Kortison-Präparate eingesetzt, allen voran Dexamethason. Dieses Präparat spielt laut Wendtner in der Spätphase der Krankheit eine Rolle, um überschießende Entzündungsreaktionen zu verhindern.

Dienstag, 1. Dezember 2020

16.00 Uhr: Münchner Gesundheitsamt informiert jetzt auch enge Kontaktpersonen schriftlich

Ab sofort lässt das Gesundheitsamt München engen Kontaktpersonen von Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, zusammen mit der schriftlichen Quarantäne-Anordnung auch umfassende Informationen zukommen. Das Schreiben enthält wichtige Infos für die Kontaktpersonen 1. Grades (KP1) und wird verschickt, sobald die Infizierte Person die Kontaktpersonen-Liste mit Namen und Telefonnummer ihrer engen Kontaktpersonen ausgefüllt ans Gesundheitsamt gesendet hat. KP1 müssen sich derzeit bis zum Ablauf des 14. Tags nach dem letzten Kontakt mit einem bestätigten Covid-19-Fall in Quarantäne begeben. Als KP1 gilt, wer länger als 15 Minuten näher als 1,5 Meter ohne Mund-Nasen-Schutz Kontakt mit einer infizierten Person hatte.

15.30 Uhr: Volkshochschulen in OBB stellen Präsenzunterricht ein

Ab 1. Dezember müssen auch die Volkshochschulen in Oberbayern wegen der Corona-Regelungen ihren Präsenzunterricht komplett herunterfahren. Bisher waren hauptsächlich Bewegungs- und Entspannungskurse betroffen. Nun gibt es auch für alle anderen Kurse keinen Präsenzunterricht mehr. Die VHS Pfaffenhofen hat beispielsweise angekündigt, einige Kursgruppen auf Online-Unterricht umzustellen, so etwa Yoga-Kurse, Gymnastikkurse und Sprachkurse.

15.03 Uhr: 6 neue Todesfälle, 863 Neuinfektionen in Oberbayern

Laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gibt es in Oberbayern seit gestern sechs neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Oberbayern auf 1.426. Die Zahl der Corona-Infektionen erhöhte sich im Vergleich zum Vortag um 863 Fälle auf nun insgesamt 85.596. Die 7-Tage-Inzidenz – also die Fallzahl pro 100.000 Einwohner - liegt in Oberbayern bei 176,55. Den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert in Oberbayern hat immer noch die Stadt Rosenheim mit einem Wert von 278,52, gefolgt von Erding (274,28) und Altötting (239,43).

11.08 Uhr: 23 Coronafälle in Altenheim in Murnau

In einem Seniorenwohnheim in Murnau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gibt es 23 Fälle von Corona. Ein Reihentest bei Mitarbeitern und Bewohnern hat zu diesem Ergebnis geführt. Stephan Scharf der Sprecher des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen bestätigt dem Bayerischen Rundfunk heute den Coronaausbruch. Von den rund 130 Bewohnern wurden nach seiner Angabe 23 Bewohner positiv getestet.

Derzeit ist der Gesundheitszustand der Erkrankten unter Kontrolle und keiner musste bisher ins Krankenhaus eingeliefert werden. Alle Bewohner des Seniorenheims stehen jetzt unter Quarantäne und das Landratsamt hat ein Besuchsverbot angeordnet. Für die nächsten Tage sind weitere Reihentestungen geplant. Des weiteren sollen Hygienemaßnahmen überprüft und bei Bedarf nach gebessert werden.

Montag, 30. November 2020