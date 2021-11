Corona-Ticker Oberbayern: Besucher-Stopp in Krankenhäusern

12.52 Uhr: Besucher-Stopp in Krankenhäusern Weilheim und Schongau

Aufgrund der gestiegenen Zahlen von Neuinfektionen im Landkreis Weilheim-Schongau hat die Krankenhaus GmbH für ihre Krankenhäuser in Schongau und Weilheim ab heute einen Besucherstopp ausgesprochen. Ausnahmen können nach Rücksprache mit den behandelnden Ärzten in seltenen Fällen u.a. bei Palliativ-Behandlungen zugelassen werden. Ambulante Patienten können das Krankenhaus unter der 3G plus Regelung betreten.

3G plus bedeutet: genesen/geimpft oder negativer PCR Test nicht älter als 48 Stunden. Der Test muss mitgebracht werden. Die Krankenhäuser können nur über den Haupteingang betreten werden. Vor Betreten der Häuser ist eine Selbstauskunft auszufüllen und an der Triage abzugeben. In Notfällen wird der Test in den Notaufnahmen der Krankenhäuser vorgenommen. In einer Pressemitteilung bittet die Krankenhausleitung im Interesse der Patientinnen und Patienten und der Mitarbeitenden um Verständnis für diese Einschränkungen.

Der Krankenhausbetrieb geht unvermindert und uneingeschränkt weiter. Die 7-Tage Inzidenz liegt im Landkreis heute bei 348. Im letzten Jahr war das Krankenhaus Schongau in den Schlagzeilen, da sich zahlreiche Mitarbeiter und Patienten in der Klinik mit dem Coronavirus angesteckt hatten.

7.40 Uhr: Sehr hohe Inzidenzen im Südosten

Unter den deutschlandweit sechs höchsten Inzidenzgebieten liegen laut RKI vier in Oberbayern: Miesbach (983), Mühldorf (979), Traunstein (978) und das Berchtesgadener Land (914).

Donnerstag, 11. November 2021

13.30 Uhr: Pandemie beschert Innklinikum starken Rückgang der Patientenzahlen

Die Patientenzahlen im Innklinikum sind während der Pandemie überdurchschnittlich stark zurückgegangen. Einer jüngst veröffentlichten Statistik zufolge verzeichnete der kommunale Krankenhauskonzern an den Standorten Burghausen und Haag im vergangenen Jahr ein Minus von jeweils rund 50 Prozent, am Standort Mühldorf waren es knapp 30 Prozent, in Altötting 16 Prozent. Im Schnitt lag der Rückgang der Patientenzahlen im selben Zeitraum laut Statistischem Bundesamt nur bei 13 Prozent.

Wie ein Sprecher des Innklinikums auf BR-Anfrage mitteilte, wurden pandemiebedingt zunächst mehrere komplette Stationen geschlossen und planbare Operationen auf absolut dringliche Eingriffe zurückgefahren. Bei der Rückkehr in den Normalbetrieb sei dann eine starke Zurückhaltung der Patienten spürbar gewesen, sich im Krankenhaus versorgen zu lassen.

Ein ähnliches Szenario kündigt sich erneut an. Auch aktuell seien planbare Operationen nahezu auf Null heruntergefahren, so der Sprecher. Von 19 verfügbaren Intensivbetten im Innklinikum sind ihm zufolge derzeit 18 belegt, allesamt mit Corona-Patienten.

Die Pandemie hat dem Krankenhaus-Konzern zudem hohe finanzielle Verluste beschert: Das Defizit 2020 beläuft sich auf 13 Millionen Euro. Mühldorfs Landrat Max Heimerl (CSU) forderte einen Ausgleich von Bund und Land.

12.55 Uhr: Rupertustherme in Bad Reichenhall schließt einige Tage wegen Corona

Die Rupertustherme in Bad Reichenhall wird ab morgen (11.11.) bis Samstag (20.11.21) vorübergehend für Besucher geschlossen. Der Schulschwimmunterricht, sowie der Vereinssport und die bisher gebuchten Schwimmkurse finden dagegen statt. Der Grund für die vorübergehende Schließung der Rupertustherme: mehrere Mitarbeiter wurden positiv auf Covid19 getestet. Sie wurden durch das Gesundheitsamt in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Unter den Corona-positiv getesteten Angestellten sind auch mehrere Fachangestellte für Bäderbetriebe. Durch den Fachkräftemangel in der Region und dem Ausfall mehrerer Mitarbeiter sieht sich die Kur GmbH deshalb nicht mehr in der Lage, die Wasseraufsicht im Familienbad aufrecht zu erhalten, heißt es in einer Mitteilung der Geschäftsführung.

9.40 Uhr: Christkindlmärkte in Neufahrn und Freising abgesagt

Nach dem Christkindlmarkt auf dem Freisinger Marienplatz wurde nun auch der Christkindlmarkt in Neufahrn abgesagt. Er sollte am ersten Advents-Wochenende stattfinden. Das Konzept war bereits an die Corona-Bedingungen angepasst worden, doch nun müsse man in Anbetracht der aktuellen Entwicklung ganz absagen, teilte die Gemeinde mit: "Auch eine Durchführung der Veranstaltung unter Anwendung der 2G-Regel wäre aufgrund der räumlichen Gegebenheiten des Marktplatzes in Neufahrn schwer realisierbar gewesen."

In Freising entfällt außerdem der traditionelle Martinszug am kommenden Sonntag (14.11.). Er zählt zu den größten und stimmungsvollsten Martinszügen in Bayern. Da aber meist rund 1.000 Menschen dabei sind, wurde er in diesem Jahr Corona-bedingt abgesagt.

7.30 Uhr: Polizei achtet verstärkt auf Einhaltung der Corona-Regeln

Die Polizei im Südosten Bayerns wird die Einhaltung der Corona-Regeln verstärkt kontrollieren. Das hat das Polizeipräsidium Oberbayern Süd auf BR-Anfrage mitgeteilt. Angesichts der Ankündigung intensiverer Kontrollen durch die Staatsregierung rechne man mit arbeitsamen Wochen, sagte ein Sprecher. Man werde die Landratsämter in größtmöglichem Umfang unterstützen. Dies sei in der Vergangenheit bereits geschehen, werde nun aber forciert. Eine intensive Überwachung der 2G- und 3G-Regeln liege im allgemeinen Interesse, so der Sprecher. Bestimmungen ohne Kontrolle in die Welt zu setzen, wäre sinnlos. In welchem Umfang die Polizei genau unterstützen wird, steht noch nicht fest. Die originäre Zuständigkeit liege bei den Landratsamtsämtern.

Mittwoch, 10.11.2021

12.26 Uhr: Impfzentrum München beklagte "kurzfristigen Mangel" an Biontech

Weil die Nachfrage nach Booster-Impfungen nach zunächst mäßigem Interesse in der vergangenen Woche sehr stark gestiegen ist, kam es gestern früh zu einem "kurzfristigen Mangel" beim Impfstoff Biontech. Das hat das Gesundheitsreferat dem Bayerischen Rundfunk bestätigt.

Im Impfzentrum Riem seien deshalb für zwei bis drei Stunden nur angemeldete oder gehbehinderte Personen zur Biontech-Impfung angenommen werden konnten. Allen anderen Personen sei Moderna angeboten wurden. Davon sei genug da gewesen. "Mittlerweile ist der Mangel behoben", betont das Gesundheitsreferat.

Den vorübergehenden Engpass erklärt man damit, dass bisher die Bestellungen von Impfstoff beim Freistaat immer zwei Wochen im Voraus erfolgen mussten. Inzwischen würden aber wieder wöchentliche Bestellungen vorgenommen, so dass man auch kurzfristig auf steigende Nachfragen reagieren könne. Impfungen seien im Impfzentrum Riem, in den dauerhaften Impfstellen sowie bei mobilen Sonderaktionen auch weiterhin ohne Voranmeldung möglich.

Bundeswehr hilft bei Kontaktnachverfolgung

50 Bundeswehr-Mitarbeitende unterstützen die Stadt München inzwischen erneut bei der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten. Sie helfen seit gestern in der Messe Riem bei der Fallerfassung und bei der Ermittlung von Index- und Kontaktpersonen, wie das Gesundheitsreferat mitteilte.

6.45 Uhr: Krankenhausampel im Lkr. Neuburg-Schrobenhausen auf Rot, mehr Tests an Schulen im Infektionsfall

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gelten ab heute die Regeln der Krankenhausampel bei Stufe Rot. 92,86 Prozent der Intensivbetten sind laut Landratsamt ausgelastet, die 7-Tage-Inzidenz liegt über 300. So gilt in vielen Bereichen nun 2G statt 3G, bei Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen 3G plus.

Corona-Ampel auf Rot: Das gilt ab heute in Bayern.

Für Schulklassen hat das Landratsamt außerdem verfügt, dass bei einem Infektionsfall alle Schülerinnen und Schüler dieser Klasse eine Woche lang täglich getestet werden müssen.

Dienstag, 9.11.2021

15.17 Uhr: Erding fordert Bundeswehr-Hilfe an

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie holt sich der Landkreis Erding erneut Unterstützung bei der Bundeswehr. Das hat der Krisenstab jetzt beschlossen. Bereits vor einem Jahr hatten Soldaten bei der Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten geholfen. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Erding liegt derzeit bei 391,7. Im Klinikum werden derzeit 23 Covid-Patientinnen und Patienten behandelt - 17 auf der Isolierstation und sechs auf der Intensivstation. Fünf von ihnen werden beatmet. Dabei handelt es sich laut Landratsamt um ungeimpfte Erkrankte zwischen 45 und 70 Jahren.

15.07 Uhr: Täter brechen in Teststation ein und stehlen Geld

Nach einem nächtlichen Einbruch in eine Corona-Teststation in Ingolstadt sucht die Polizei nach Zeugen. Die bisher unbekannten Täter hätten die Tür des im Norden der Stadt abgestellten Anhängers aufgehebelt und die Tageseinnahmen gestohlen, teilte die Polizei am Montag mit. Neben der Tür sei auch ein Fenster stark beschädigt worden. Der Einbruch muss den Angaben zufolge zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen begangen worden sein. Offenbar hätten es die Täter nur auf Bargeld abgesehen, sagte eine Polizeisprecherin. Testutensilien seien nicht gestohlen worden.

8.45 Uhr: Krankenhausampel in zehn Landkreisen auf Rot

In zehn oberbayerischen Landkreisen gilt nun die 2G-Regel. Die Intensivbetten sind dort zu 80 Prozent ausgelastet, bei einer 7-Tage-Inzidenz über 300. Das gilt für die Landkreise Mühldorf (831), Traunstein (764), Miesbach (715,7), Berchtesgadener Land (684,7), Bad Tölz-Wolfratshausen (630,2), Rosenheim (525,4), Ebersberg (507,3), Altötting (501,5), Garmisch-Partenkirchen (413,5), Erding (391,7) und die Stadt Rosenheim (353,8). Dort dürfen nur noch Geimpfte und Genesene in bestimmte Einrichtungen oder zu Veranstaltungen. Ausnahmen gibt es zum Beispiel für Gaststätten und Hotels.

Montag, 8.11.2021