Corona-Ticker Oberbayern: Krisenstab berät in Markt Schwaben

8.30 Uhr: Weihnachtsfeier ganz anders - Münchner Unternehmen sollen Gutscheine für Gastronomie schenken

Die CSU-Fraktion im Münchner Stadtrat stellt heute folgenden Antrag: die Stadtverwaltung möge kurzfristig auf die Münchner Unternehmen zugehen und sie dafür zu gewinnen, bei den Münchner Gastronomiebetrieben Gutscheine für ihre Beschäftigten als Ersatz für die jährlich stattfindenden Weihnachtsessen zu erwerben. Da Weihnachtsfeiern heuer kaum mehr im gewohnten Stil stattfinden könnten, könnte damit den Münchner Gastronomiebetriebe geholfen werden, die mit durch die Feierlichkeiten auch im Dezember mit einem deutlichen Umsatzrückgang rechnen müßten.

7.20 Uhr: Krisenstab berät zu Ausbruch in Pflegeheim Markt Schwaben

Ein Pflegeheim ("Walterhof") in Markt Schwaben ist massiv vom Corona-Virus betroffen. Das hat sich bei einer Reihentestung gezeigt. Zwei Bewohner sind gestorben. Heute (Montag) will der Krisenstab des Landkreises Ebersberg über das weitere Vorgehen beraten.Vor zehn Tagen war zunächst eine 79-jährige Frau erkrankt. Mittlerweile steht fest, dass sich 34 von 40 Bewohnern der beschützenden Einrichtung mit dem Corona-Virus infiziert haben. Die 79-Jährige und ein weiterer Bewohner im Alter von 88 Jahren sind gestorben.13 von 20 untersuchten Mitarbeitern wurden ebenfalls positiv getestet. Am Samstag trat darauf der Krisenstab des Landkreises Ebersberg zusammen, Das Bayerische Landsamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wurde eingeschaltet, ebenso die Regierung von Oberbayern. Das Gesundheitsamt kam zu einer Begehung in das Pflegeheim in Markt Schwaben. Die wenigen nicht infizierten Bewohner sind nun im Erdgeschoß untergebracht, die anderen in den beiden Obergeschossen. Es gilt ein komplettes Besuchsverbot.Träger des Heims ist eine GmbH, die jetzt auch den enormen Personalausfall bewältigen muss. Für den Fall, dass sie die Betreuung der Bewohner nicht mehr alleine schafft, hat der Krisenstab bereits die Bundeswehr um Unterstützung geben. Unklar ist noch, warum sich das Coronavirus gerade in dieser Einrichtung so stark ausbreiten konnte.

Montag, 2.11.2020