Corona-Ticker Oberbayern: Nur ein Corona-Fall beim TSV 1860

Montag, 18. Oktober 2021

12.32 Uhr: Mannschaft des TSV 1860 München kann trotz eines Corona-Falls trainieren

Nachdem ihr Mitspieler Richard Neudecker positiv auf Corona getestet worden war, hat sich die Mannschaft des TSV 1860 München "freigetestet". Die aufgrund des positiven Corona-Falls durchgeführte Testserie sei negativ gewesen, teilte der Fußball-Drittligist am Montag mit. Demnach können die "Löwen" ihr Mannschaftstraining am Dienstag wieder aufnehmen. Lediglich Neudecker darf an der Vorbereitung für das Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken vorerst nicht teilnehmen.

12.20 Uhr: Landkreise in Südost-Oberbayern haben bundesweit die höchsten Inzidenzen

Nach wie vor sind die 7-Tage-Inzidenzen in oberbayerischen Landkreisen besonders hoch. Das Robert-Koch-Institut meldet am Montag für das Berchtesgadener Land eine Inzidenz von 353,6 - das ist deutschlandweit die höchste Zahl. Gleich darauf folgt der Landkreis Traunstein mit einer Inzidenz von 298,6. Fünf weitere oberbayerische Landkreise gehören zu den zehn Gebieten mit den meisten Neuinfektionen deutschlandweit: der Landkreis Mühldorf, Stadt und Landkreis Rosenheim sowie die Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen; alle mit Inzidenzen zwischen 200 und 250.

Als einziger oberbayerischer Landkreis meldet Eichstätt mit einer Inzidenz von 47,3 einen Wert unter 50.