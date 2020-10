Corona-Ticker Oberbayern: Wieder Geburten in Mühldorf möglich

Montag, 5. Oktober 2020

11.34 Uhr: Geburten am InnKlinikum Mühldorf wieder möglich

Nach langer Pause wird am heutigen Montag die Geburtshilfe im InnKlinikum Mühldorf wiedereröffnet. Zunächst werden laut Klinik an festen Tagen geplante Kaiserschnitte durchgeführt, ab Dezember 2020 sollen auch natürliche Geburten wieder möglich sein.

Die Entbindungsstation der Klinik musste schon vor der Corona-Pandemie vorübergehend schließen, weil zu viele Hebammen krank gemeldet waren. Die Geburten wurden in das InnKlinikum Altötting verlegt. Mitte März wurde die Mühldorfer Klinik zum "Covid-Haus" für die Landkreise Altötting und Mühldorf am Inn, in dem ausschließlich am Coronavirus erkrankte Patientinnen und Patienten behandelt wurden. Deshalb waren auch weiterhin keine Geburten in Mühldorf möglich. Mittlerweile herrscht am InnKlinikum Mühldorf aber wieder Normalbetrieb.

10.28 Uhr: Landkreis Fürstenfeldbruck lockert Corona-Regeln

Entspannung im Landkreis Fürstenfeldbruck: Die Allgemeinverfügung, die unter anderem eine Maskenpflicht für Schüler ab der 5. Klasse und die Einhaltung fester Gruppen in den Kitas vorschrieb, wird nicht mehr verlängert. Der Landkreis hatte sie am 25. September erlassen und bis 4. Oktober befristet. Zuvor hatte er für mehr als zehn Schulen und einige Kitas Quarantäne-Anordnungen aussprechen müssen.

Die 7-Tage-Inzidenz hatte nach Berechnungen des Gesundheitsamts fünf Tage hintereinander den Vorwarnwert von 35 überschritten. Mittlerweile liegt der Wert bei 27,27. Kitas und Schulen sind laut Landratsamt auch "nicht mehr der vorherrschende Schwerpunkt wie in den Wochen zuvor".

Trotzdem sind auch in der vergangenen Woche weitere Corona-Fälle in Schulklassen bekannt geworden. Den betroffenen Schulen empfiehlt das Gesundheitsamt deshalb weiterhin das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zumindest bis 9. Oktober, "wenn die Abstandsgebote während des Unterrichts nicht eingehalten werden können".