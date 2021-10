Corona-Ticker Oberbayern: Corona-Hotspot im Landkreis Dachau

10.55 Uhr: Impfzentrum Erding ist umgezogen

Das BRK-Impfzentrum in Erding ist umzogen. Die neuen, kleineren Räumlichkeiten in einem ehemaligen Möbelhaus an der Haager Straße 11 wurden am Montag eröffnet. "In den neuen Räumen und mit dem zusätzlich gesteigerten Einsatz des mobilen Impfteams kann der Bedarf zusätzlich zu den Impfungen in den Hausarztpraxen optimal gedeckt werden", ist Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) überzeugt. Zugleiche forderte er Unentschlossene noch einmal auf, sich eine Spritze geben zu lassen: "Mit jeder verabreichten Dosis können wir das Virus etwas weiter zurückdrängen." Das Impfzentrum ist montags bis freitags geöffnet.

Dienstag, 5. Oktober 2021

19.44 Uhr: Senioren in Bad Tölz und Geretsried verstorben

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind drei alte Menschen an den Folgen von oder mit Corona verstorben. Eine Person Jahrgang 1935 war nicht geimpft, zwei Personen (Jahrgang 1926 und Jahrgang 1934) waren vollständig geimpft. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona liegt im Landkreis nun bei 84. Aktuell traten zudem in zwei Pflegeheimen in Bad Tölz und Geretsried vermehrt Corona-Neuinfektionen auf. In Geretsried sind nach einer Information des Landratsamtes 37 Personen positiv getestet worden, darunter 25 BewohnerInnen. In einem Pflegeheim in Bad Tölz wurde das Virus bei 23 Menschen nachgewiesen, davon waren 15 vollständig geimpft. Das Gesundheitsamt hat aufgrund der Infektionslage empfohlen, die betroffenen Stockwerke für Besucher und Neuaufnahmen zu schließen. In beiden Heimen werden jetzt Reihentests durchgeführt. Der Leiter des Gesundheitsamtes Dr. Stephan Gebrande sieht einen langsamen Anstieg der Infektionszahlen bei Menschen, deren Impfung schon länger zurückliegt. In den betroffenen Heimen läuft die Dritt-Impfung jetzt an. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Landkreis 127,74 (Montag), die Krankenhaus-Ampel steht auf grün.

15.32 Uhr: Corona-Fallzahlen Oberbayern: Höchste 7-Tage-Inzidenz im bayernweiten Vergleich

In Oberbayern sind aktuell 264.181 Corona-Infektionen gemeldet. Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) (Stand: 4.10., 8 Uhr) sind im Vergleich zum Vortag 534 Fälle dazu gekommen. Und auch bei der 7-Tage-Inzidenz verzeichnet Oberbayern mit 107,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner den höchsten Wert unter den bayerischen Regierungsbezirken. Weiterhin haben vor allem die Landkreise im südöstlichen Oberbayern hohe Werte. Die höchste 7-Tage-Inzidenz meldet das LGL heute für den Landkreis Traunstein mit 250,7, gefolgt vom Landkreis Berchtesgadener Land (234,1) und dem Landkreis Rosenheim (221,2). Den niedrigsten Wert verzeichnet laut LGL der Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit 30,6.

10.40 Uhr: Mobile Impfteams im Landkreis Altötting unterwegs

Im Landkreis Altötting führen ab Montag mobile Impfteams regelmäßig in einem festen Turnus in allen Städten und Gemeinden im Landkreis Schutzimpfungen durch. Bürgerinnen und Bürger müssten so keine weiten Wege auf sich nehmen und könnten sich bequem in ihrem Wohnort impfen lassen, schreibt das Landratsamt auf seiner Homepage. Bei den Impfungen vor Ort kommen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer sowie Johnson&Johnson zum Einsatz. Angeboten werden Erst- und Zweitimpfungen ebenso wie Auffrischungsimpfungen für den jeweils berechtigten Personenkreis. Der Fahrplan, wann die Teams wo sind, ist auf der Homepage des Landratsamts Altötting zu finden.

10.30 Uhr: Oberbayerische Kreise gehören bundesweit zu den Kreisen mit den höchsten Inzidenzen

Unter den zehn deutschen Landkreisen mit den höchsten Inzidenzen befinden sich gleich drei aus Oberbayern. Wie das RKI meldet, hat der Landkreis Traunstein mit 250,7 bundesweit die höchste Inzidenz. Auf Platz vier landet das Berchtesgadener Land mit einer Inzidenz von 234,2; direkt dahinter der Landkreis Rosenheim (221,2). Die Stadt Rosenheim liegt auf Platz acht (158,8), der Landkreis Miesbach auf Platz zehn (155,7).

Montag, 4. Oktober 2021