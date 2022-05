Corona-Ticker Oberbayern: Sonderimpftermine für Geflüchtete

15.57 Uhr: Rosenheim plant neues Impfzentrum

Nach der Entscheidung in Rosenheim, dass das Herbstfest 2022 stattfinden wird, sucht die Stadt nun nach einem neuen Standort für das Corona-Impfzentrum. Auch das neue Impfzentrum werde dann gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst betrieben, heißt es aus der Stadtverwaltung. Derzeit befindet sich das Impfzentrum noch in einem Zelt auf der Loretowiese, dem Veranstaltungsorts des Herbstfestes. Ende Juni soll das Impfzentrum dort aber schließen, so die Stadt. Die Suche nach einem neuen Standort laufe bereits und sei anspruchsvoll. Da die Nachfrage nach Corona-Impfungen zuletzt nachgelassen hat, werde das neue Impfzentrum mit drei Impfstraßen geplant.

14.23 Uhr: Nach Corona: Gebirgsschützen feiern großen Patronatstag mit Söder

Mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als Festredner kommen am Sonntag die Bayerischen Gebirgsschützen erstmals nach zwei Corona-Jahren wieder in großer Formation zu ihrem Patronatstag zusammen. Rund 4.000 Gebirgsschützen aus allen 47 Kompanien werden dazu in Aschau im Chiemgau erwartet.

Vom 13. bis 15. Mai kommen 10.000 Schützen aus Bayern, Tirol, Südtirol und Welschtirol zum überregionalen Alpenregionstreffen in St. Martin in Passeier in Südtirol zusammen. 1975 hatten sich die Schützenverbände vereinigt; sie haben ähnliche Grundsätze: Den katholischen Glauben und die Pflege eines wehrhaften Brauchtums.