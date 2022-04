Corona-Ticker Oberbayern: Teststation im Gasteig eröffnet

Donnerstag, 21.04.2022

08.41 Uhr: Teststation auf der Theresienwiese schließt, Umzug in den Gasteig

Nach dem Impfzentrums zieht auch die städtische Corona-Teststation in den Gasteig um. Momentan befindet sie sich noch in einem Zelt auf der Theresienwiese. Dort sind allerdings nur noch heute Tests möglich. Am Freitag startet bereits der Betrieb im Gasteig, in den Räumen der ehemaligen Kinder- und Jugendbibliothek. Die Möglichkeit, mit dem Auto zur Drive-In-Testung zu fahren, gibt es dann allerdings nicht mehr. Unverändert sind dagegen die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von acht bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von acht bis 17 Uhr. Am Anmeldeverfahren und dem Testangebot ändert sich nichts. Termine werden weiter über www.corona-testung.de gebucht.

Dienstag, 19.04.2022

14.28 Uhr: Volksfest nach Corona-Zwangspause in Hallbergmoos

Nach der Corona-Zwangspause beginnt heute (Mittwoch) in Hallbergmoos eines der ersten Volksfeste im Großraum München. Um 17.30 Uhr wird es mit einem Standkonzert auf dem Rathausplatz eröffnet. Von dort zieht der Festzug zum Festplatz an der Predazzoallee, wo die Besucher neben einem Bierzelt auch ein Vergnügunspark erwartet. Gegen 19 Uhr wird das "Wiesn-Madl 2022" vorgestellt, anschließend zapft Bürgermeister Josef Niedermair an. Gefeiert wird dann bis Sonntag. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Kindernachmittag am Donnerstag, ein Seniorennachmittag am Freitag, eine Fundsachen-Versteigerung des Flughafens und ein Spendenlauf zugunsten der Geflüchteten aus der Ukraine am Samstag sowie ein Esel-Rennen am Sonntag.

Sonntag, 17. April 2022

08.00 Uhr: 2,8 Millionen Euro Corona-Bußgelder in München

Ein Verstoß gegen das Tragen der Maske oder zu viele Menschen in einer Wohnung - Bürgerinnen und Bürger haben bei Corona-Bußgeldern in vielen bayerischen Kommunen häufiger Einspruch erhoben als bei anderen Geldstrafen. So antwortete die Stadt München auf eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass die Einspruchsquote bei Corona-Verstößen in etwa doppelt so hoch sei im Vergleich zu sonstigen Ordnungswidrigkeiten. In München summierten sich die verhängten Geldbußen seit Beginn der Pandemie auf rund 2,8 Millionen Euro. In der Bußgeldstelle arbeiten nach Angaben der Stadt normalerweise 40 Menschen - seit Corona habe sich das Aufkommen mehr als verdoppelt, durch interne Umschichtungen seien 27 Stellen dazugekommen. "Seit März 2020 ahndet die Bußgeldstelle einen ganzen Katalog von Ordnungswidrigkeiten, die es vorher nicht gab. Das ist eine noch nie dagewesene Herausforderung, die nur mit deutlich mehr Personal effizient bewältigt werden kann", sagte der Sprecher des Münchner Kreisverwaltungsreferats (KVR).

Die Zahl der Verstöße ist nach Angaben der Städte in den vergangenen Monaten zurückgegangen - dass ihnen die Arbeit ausgeht, erwarten die Bußgeldstellen trotzdem nicht. Vielmehr sei aufgrund des fortbestehenden Masken-Tragegebots in öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin mit Anzeigen zu rechnen, hieß es.