Corona-Ticker Oberbayern: Wieder Hofdult in Altötting

Dienstag, 12. April 2022

19.08 Uhr: Öffnungszeiten des Impfzentrums in Ebersberg über Ostern

Am Karfreitag, 15. April, und am Ostermontag, 18. April, bleibt das Impfzentrum in Ebersberg geschlossen. Am Karsamstag, 16. April, ist es zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Außerhalb der Feiertage kann man sich dort von Montag bis Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr und von 14.00 bis 17.30 Uhr impfen lassen – ohne vorher einen Termin zu vereinbaren. An den Sonntagen ist das Impfzentrum geschlossen.

Am Gründonnerstag, 14. April, erhält man die schützende Impfung auch am Impfbus in Vaterstetten am Wochenmarktplatz. Am Karsamstag gibt es das mobile Impfangebot in Anzing am Rathausvorplatz – jeweils von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

16.22 Uhr: Die Haltestellen der Münchner Impf-Tram im Überblick

Die Münchner Impf-Tram steht jeden Tag von 10.30 bis 17.30 Uhr an einer anderen Stelle im Stadtgebiet. Der aktuelle Fahrplan laut Stadt München:

Montags: Wendeschleife Bahnhof Pasing

Dienstags: Wendeschleife St.-Veit-Straße

Mittwochs: Schwabing Nord, Frankfurter Ring/Ecke Weißenhofweg

Donnerstags: Wendeschleife Effnerplatz

Freitags: Ackermannschleife, Schwere-Reiter-Straße/Ecke Ackermannstraße

Samstags: Wendeschleife St. Emmeram, Cosimastraße/Ecke Oberföhringer Straße

Sonntag, 17. April: Wendeschleife Willibaldplatz

Sonntag, 24. April: Wendegleis Wettersteinplatz

15.54 Uhr: Nach zweijähriger Corona-Pause findet wieder traditionelle Altöttinger Hofdult statt

Nach zweijähriger Corona-Pause findet in der Kreisstadt Altötting wieder die traditionelle Altöttinger Hofdult statt. Das hat die Stadt heute bekannt gegeben. Zwischen dem 10. und 19. Juni soll die Dult mit ihrer jahrhundertelangen Tradition ihre Pforten öffnen.

Am ersten Dultsamstag (11.6.) ist nach Angaben der Stadt um 14 Uhr der traditionelle prachtvolle Auszug der Festwirte durch die Wallfahrtstadt zum Dultplatz. Am 13. Juni gibt es außerdem einen Seniorennachmittag, am 14. Juni folgt ein Kindertag und am zweiten Dultsonntag (19. Juni) wird das Fest mit einem Familientag mit ermäßigten Preisen abgeschlossen.

Montag, 11. April 2022

12.35 Uhr: Flughafen München: mehr Betrieb, aber immer noch Kurzarbeit

Infolge der Corona-Krise sind noch immer etwa 2.500 Mitarbeitende der Flughafen München GmbH in Kurzarbeit. Das sagte ein Sprecher auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Die FMG beschäftigt im gesamten Konzern rund 9.000 Mitarbeitende.

Nach Ausbruch der Pandemie war der Flugverkehr vorübergehend völlig eingebrochen. Im ersten Quartal 2022 wurden nun aber mehr als vier Millionen Reisende gezählt. Das sind laut FMG sieben Mal so viele wie im Vorjahreszeitraum, als es noch massive Restriktionen im internationalen Reiseverkehr gab. Damit erreiche man auch wieder "rund 40 Prozent des Rekordaufkommens aus dem Vorkrisenjahr 2019". Die Zahl der Flugbewegungen stieg von 14.000 im ersten Quartal 2021 auf mehr als 50.000.

11.21 Uhr: Testzentren im Landkreis Pfaffenhofen über Ostern teilweise geschlossen

Das Corona-Testzentrum an der Ilmtalklinik (PCR-Tests und Schnelltests) hat am Karsamstag, 16. April, von 9 bis 13 Uhr und am Ostermontag, 18. April, von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Das teilt das Landratsamt mit. Am Karfreitag, 15. April, und Ostersonntag, 17. April, ist das Testzentrum geschlossen.

Das Testzentrum Geisenfeld im Klosterstadl (Schnelltests) hat am Karsamstag von 9 bis 13 Uhr und am Ostermontag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. An Karfreitag und Ostersonntag bleibt das Testzentrum geschlossen.