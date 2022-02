Corona-Ticker Oberbayern: Alkoholkonsum in Ingolstadt erlaubt

17.20 Uhr: Impfzentrum Pfaffenhofen bekommt "Novavax" Impfstoff

Das Impfzentrum Pfaffenhofen wird voraussichtlich am Dienstag, 1. März erstmalig mit dem Impfstoff "Novavax" beliefert. Dabei sollen Personen, die von der einrichtungsbezogenen Impflicht betroffen sind, vorrangig den neuen Impfstoff erhalten. Dafür richtet das Impfzentrum spezielle Zeitfenster ein.

Eine Terminvereinbarung ist unter der Hotline des Impfzentrums 08441/4546-0 möglich.

Am Samstag, 5. März erfolgt dann eine Novavax-Sonderimpfaktion für alle Bürgerinnen und Bürger. Beide Impfzentren, in Pfaffenhofen und Geisenfeld, haben an diesem Tag von 9.00 – 15.00 Uhr geöffnet. Eine telefonische Terminvereinbarung ist möglich, allerdings nicht notwendig. Zudem zieht das Impfzentrum in Geisenfeld um. Ab 3. März befindet es sich im Gasthof Glas.

17.00 Uhr: Alkoholkonsumverbot auf öffentlichen Plätzen in Ingolstadt wird nicht verlängert

Die örtliche Allgemeinverfügung zum Alkoholkonsumverbot auf öffentlichen Plätzen in Ingolstadt wird nicht verlängert. Diese laufe zum 23. Februar, 24 Uhr aus, teilte die Stadt Ingolstadt mit.

Angesichts der auf Bundes- und Landesebene beschlossenen weitreichenden Lockerungen in vielen Lebensbereichen werde auch diese örtliche Maßnahme aus Infektionsschutzgründen aktuell als nicht mehr erforderlich angesehen. Der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit geschehe damit wieder in Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger.

Das Alkoholkonsumverbot galt zuletzt ganztägig im Bereich der Altstadt und zwischen 22.00 und 6.00 Uhr unter anderem im Umfeld der Bahnhöfe, im Glacis, Parkanlagen und den Naherholungsgebieten am Bagger- und am Auwaldsee.

Mittwoch, 23.2.2022