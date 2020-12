Corona-Ticker Oberbayern: Kein König-Ludwig-Lauf 2021

19.05 Uhr: Sehr angespannte Lage in den Kliniken im Münchner Umland - Aktualisierung

Im Kreiskrankenhaus Erding sind nach Angaben des dortigen Landratsamtes derzeit noch zwei Intensiv-Beatmungsplätze frei. Im Klinikum Freising sind die Intensivbetten laut eines Sprechers derzeit „extrem“ ausgelastet. Im benachbarten Dachau ist die Belegung als hoch einzuordnen, so ein Sprecher. Zwar seien nur ein Viertel der Intensiv-Patienten mit Corona infiziert, doch diese müssten länger behandelt werden. Einen Landkreis weiter - in Fürstenfeldbruck - sind alle regulären Intensivbetten belegt, jedoch könne man laut einer Sprecherin aufstocken. In Starnberg ist man derzeit mit Nicht-Covid-Notfallpatienten stark ausgelastet - teilweise aus anderen Landkreisen. Hinzu kommt dort ein Corona-Ausbruch in einem Krankenhaus des Klinikverbunds (in Herrsching - siehe Meldung 17.45 Uhr). In Ebersberg ist die Intensivstation derzeit voll ausgelastet. Tendenz steigend, so ein Sprecher.

18.55 Uhr: Lkrs. Ebersberg: Weihnachtsgottesdienste in Sportanlagen?

Im Landkreis Ebersberg werden Weihnachtsgottesdienste eventuell in Sportanlagen stattfinden. Im Krisenstab hieß es heute, dass das "in bestimmten Fällen nun doch möglich sein soll", wie das Landratsamt berichtet. Die Anlagen seien zwar für den Sport geschlossen, aber mit einem strengen Hygiene-Rahmenkonzept unter Umständen für die sichere Durchführung eines Gottesdienstes geeignet. Die 7-Tage-Inzidenz im Lkr. Ebersberg liegt aktuell bei 197,7.

17.50 Uhr: Angespannte Lage in Kliniken in und um München

Die Lage in den Krankenhäusern in München und Umgebung ist sehr angespannt. Bei den Standorten der "München Klinik" ist die Lage laut Aussage eines Sprechers ernster als während der ersten Pandemie-Welle. Allein die München Klinik behandelt derzeit in ihren städtischen Krankenhäusern aktuell knapp 170 Patienten, die sich mit Corona infiziert haben – davon liegen 30 auf einer Intensivstation. Das größte Problem hierbei sei der andauernde Personalmangel, so der Sprecher. Deswegen begrüße man die Ausrufung des Katastrophenfalls. So könne die Last auf alle verfügbaren Kliniken verteilt werden.

Doch in den Kreiskrankenhäusern um München sieht es nicht viel besser aus. Im Kreiskrankenhaus Erding sind nach Angaben des dortigen Landratsamts derzeit noch zwei Intensiv-Beatmungsplätze frei. Einer auf der Isolier- und einer auf der normalen Intensivstation. Im Freisinger Klinikum sind die 14 Intensivbetten laut eines Sprechers derzeit „extrem“ ausgelastet. Bisher habe man es aber immer wieder geschafft, Intensivbetten rechtzeitig wieder für neue Patienten frei zu bekommen. Im Klinikum Dachau sind rund ein Viertel der Intensivbetten mit Corona infizierten Patienten belegt. Da diese Patienten deutlich länger dort versorgt werden müssen, ist die Belegung auf der Dachauer Intensivstation laut Klinikum als hoch einzustufen. In Starnberg ist man laut Aussage derzeit mit Nicht-Covid-Notfallpatienten aus anderen Landkreisen stark ausgelastet.

17.45 Uhr: Corona-Ausbruch in Herrschinger Klinik

In einer Herrschinger Klinik sind zehn Patienten und sechs Mitarbeitende mit Corona infiziert. Die beiden betroffenen Stationen, die unabhängig voneinander sein sollen, stehen unter Quarantäne. Auslöser waren laut Landratsamt jeweils infizierte Patienten: "Obwohl jeder Patient nur nach vorheriger Testung in der Klinik aufgenommen wird, kann es zu unerkannten Infektionen kommen." Nach Angaben der Kreisbehörde sind drei schwerstkranke Patienten der Palliativstation "mit, aber nicht an der Corona-Infektion gestorben". Konkret handelt es sich um die Klinik Dr. Robert Schindlbeck, die zum Verbund der Starnberger Kliniken GmbH gehört. Sie nimmt nun vorübergehend keine neuen Patienten mehr auf.

15.55 Uhr: Münchens OB Dieter Reiter muss in Quarantäne

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ist ab sofort in Quarantäne. Seine Mutter wurde heute positiv auf das Corona-Virus getestet, wie die Stadt soeben mitteilte. Damit gelte der OB als Kontaktperson 1 und werde die nächsten 14 Tage - bis einschließlich 21. Dezember - von zu Hause arbeiten. Ein erster Schnelltest auf das SARS-Cov-2-Virus habe ein negatives Ergebnis ergeben.

15.10 Uhr: Munich Re will Großveranstaltungen nicht mehr gegen Ausfall durch Pandemien versichern

Der Rückversicherer Munich Re will wegen der hohen Schäden in der Corona-Krise keine Großveranstaltungen mehr gegen den Ausfall durch Pandemien versichern. Der Konzern biete diesen Vertragszusatz seit diesem Jahr nicht mehr an, sagte Vorstandsmitglied Torsten Jeworrek in München. Generell wolle die Munich Re Großveranstaltungen auch weiterhin versichern. Nur die Zusatzklausel zum Pandemieschutz werde es nicht mehr geben.

Der Ausfall und die Verschiebung von Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen in Japan sind die Munich Re in diesem Jahr teuer zu stehen gekommen. Insgesamt schätzt der Konzern die coronabedingten Schäden im Rückversicherungsgeschäft in diesem Jahr auf 3,4 Milliarden Euro.

14.18 Uhr: 32 Todesfälle seit gestern, 7-Tage-Inzidenz steigt auf 175

In Oberbayern sind seit gestern 32 Personen mit oder an Corona verstorben, 1356 Personen haben sich seit gestern mit dem Virus infiziert, das meldet das LGL. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist auf 175 gestiegen (gestern 169).

Den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert hat der Landkreis Traunstein (251). Es folgen: die Stadt Rosenheim (229), Landkreis Altötting (226), Landkreis Erding (218), Stadt München (202), Landkreis Mühldorf (201) und der Landkreis Ebersberg (197).

11.10 Uhr: Keine freien Intensivbetten mehr im Klinikum Landsberg

Die Kapazitäten der Intensivstation am Landsberger Klinikum sind erschöpft. Zwei Drittel der verfügbaren Betten sind mit Covid-19-Patienten belegt. Weitere Betten können derzeit nicht betrieben werden, auch weil Pflegekräfte wegen Corona ausfallen. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Dienstag, 8. Dezember 2020