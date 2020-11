Corona-Ticker Oberbayern: Neuinfektionen in München sinken

18.16 Uhr: Technische Probleme: RKI meldet falschen Inzidenzwert für München

Wegen technischer Probleme konnte gestern (Mi., 17.11.20) die Zahl an Corona-Neuinfizierten in München nicht ans Robert-Koch-Institut weitergegeben werden. Das sagte ein Sprecher des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gegenüber dem BR.

Demnach wurden die Zahlen ordnungsgemäß vom Gesundheitsamt der Stadt München ins System eingetragen. Der technische Fehler entstand dann innerhalb des LGL. Die Landesbehörde meldet täglich mehrmals aktuelle SARS-CoV-2-Fallzahlen an das Robert-Koch-Institut. Das wiederum ermittelt aus den eingehenden Zahlen der positiven Laborbefunde in den vergangenen 24 Stunden den Inzidenzwert der Landkreise und Städte.

Aufgrund des technischen Fehlers bezifferte das Robert-Koch-Institut für München gestern (17.11.) einen zu niedrigen Inzidenzwert von 182,3. Noch am Vortrag (16.11.) lag die Inzidenz in München bei 212,2. Der korrekte Wert von gestern lässt sich laut Behörden nicht mehr ermitteln. Der Fehler sei bereits behoben worden und in dieser Form ein Einzelfall gewesen, so der Sprecher des Landesamts auf BR-Nachfrage. Die fehlenden Zahlen seien dem RKI nachgemeldet worden, somit beeinflusse der Fehler die 7-Tage-Inzidenz nicht weiter.

Der Inzidenzwert der Landeshauptstadt sinkt indessen auch heute: das RKI vermeldete aufgrund aktueller Zahlen 177,3 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in München. Die bayerischen Gesundheitsämter nutzen für die Erfassung der Corona-Infektionszahlen unterschiedliche Programme.

17.11 Uhr: Produktion nach Corona-Fällen bei Südbayerische Fleischwaren Ingolstadt wieder aufgenommen

Seit gestern Abend (Dienstag, 17.11.) läuft die Produktion beim Unternehmen Südbayerische Fleischwaren wieder. Das Gesundheitsamt Ingolstadt hat grünes Licht gegeben, dass die Produktion in dem fleischverarbeitenden Betrieb wieder aufgenommen werden darf. Das Gesundheitsamt hatte sich dazu mit der Regierung von Oberbayern und dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) abgestimmt.

Um weitere Infektionen zu verhindern, soll die Belegschaft in den kommenden Wochen in regelmäßigen Reihentests getestet werden, zudem sind nun im Produktions- und Versandbereich FFP2-Masken vorgeschrieben.

In dem fleischverarbeitenden Betrieb Südbayerische Fleischwaren in Ingolstadt waren vergangene Woche im Rahmen von routinemäßigen Stichproben- und Reihentestungen zum vorbeugenden Infektionsschutz 20 Mitarbeiter positiv auf Covid 19 getestet worden.

10.08 Uhr: Silvester-Regeln wegen Corona fraglich - Münchner Sperrzonen bleiben

Ob und wie Silvester gefeiert werden kann, ist wegen Corona noch offen. Nach jetzigem Stand würden dafür in München jedenfalls dieselben Regeln wie vor einem Jahr gelten, heißt es von der Stadt. Auch wenn sie vielen nicht weit genug gehen. So hätte sich der Münchner Stadtrat rund um den Tierpark Hellabrunn eine Verbotszone gewünscht, damit Löwen, Zebras und Co. weniger Stress haben. "Geht nicht", hieß es jetzt aber aus dem Kreisverwaltungsreferat, die Stadt habe da keine rechtlichen Möglichkeiten. Also wird es wohl wie vor einem Jahr gemacht: Nur in der Fußgängerzone und am Viktualienmarkt gilt ein komplettes Feuerwerk-Verbot. Böller sind bis zum Mittleren Ring tabu.

In vielen anderen oberbayerischen Städten gibt es keine ausdrücklichen Regelungen für private Feuerwerke. Ausnahmen sind zum Beispiel Freising und Altötting – dort soll es an Silvester in den Innenstädten ebenfalls ruhig bleiben. Auf Appelle setzen die Bürgermeister im Tegernseer Tal: Die Leute sollen freiwillig auf Feuerwerke verzichten und damit unnötige Lärm und Feinstaubbelastung vermeiden, so der Aufruf.

9.32 Uhr: Vorbereitungen für Impfzentren im Großraum München

Auch in München und den Umland-Landkreisen laufen die Vorbereitungen für die Einrichtung der Corona-Impfzentren. Diese Zentren sollen nach Vorgabe des bayerischen Gesundheitsministeriums möglichst bis 15. Dezember zur Verfügung stehen. Genauere Angaben zu Standorten sind aber derzeit noch nicht zu bekommen. "Derzeit werden die Möglichkeiten geprüft, wie und wo dies in München am besten umzusetzen ist", teilte etwa ein Sprecher der bayerischen Landeshauptstadt auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mit. Der Landkreis München sei dabei im Austausch mit verschiedenen Kommunen. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, heißt es im Landratsamt. Im Gespräch sind dem Vernehmen nach Haar und Unterschleißheim. Für den Landkreis Freising steht der Standort zwar bereits fest, er wird aber noch nicht bekannt gegeben, auch im Landkreis Dachau steht die Örtlichkeit nach Angaben des Landratsamts noch nicht fest.