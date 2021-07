Corona-Ticker Oberbayern: Mobile Impfaktion im Lkr. Altötting

11.25 Uhr: Audi-Chef Duesmann geht nach Corona in Reha

Audi-Chef Markus Duesmann geht nach einer Corona-Erkrankung in Reha. Darüber hat der Unternehmenslenker per Intranet die Audi-Mitarbeiter informiert. In der Mitteilung erklärt der 52-Jährige wörtlich, dass er sich „sicherheitshalber“ entschlossen habe, „für zwei bis drei Wochen an einem Reha-Programm teilzunehmen“, damit er anschließend „weiter Vollgas geben kann.“

Der Audi-Chef hatte sich im April mit dem Corona-Virus infiziert, war jedoch nach kurzer Zeit bereits wieder auf seinen Posten zurückgekehrt. Wie ein Audi-Sprecher betont, kümmere sich Duesmann bereits wieder „seit Wochen um den internen Roll-out der neuen Unternehmensstrategie". Duesmann leitet nicht nur Audi, sondern verantwortet im Vorstand des Mutterkonzerns Volkswagen den Bereich Forschung und Entwicklung.

10.02 Uhr: Lkr. Altötting: mobile Impfteams an öffentlichen Plätzen

Der Landkreis Altötting schickt ab heute bis nächsten Samstag (25.7.2021) mobile Impfteams an öffentliche Plätze, um dort nicht nur Bürgern im Landkreis, sondern auch allen Berechtigten in Deutschland ein unkompliziertes Impfangebot zu machen. So können sich Impfwillige heute am Tillyplatz in Altötting zwischen 8 und 12 Uhr ihre Impfung abholen, morgen an der Messehalle in Burghausen, wo ein "Drive-In" aufgbaut wird. Der Landkreis bietet Biontech/Pfizer für die Erst- und Zweitimpfungen an. Benötigt wird der Personalausweis oder der Reisepass. Bei Wohnsitz im Ausland muss ein Arbeitgebernachweis oder eine Krankenversicherung aus Deutschland vorgelegt werden. Das MindestGTalter beträgt 16 Jahre.

Donnerstag, 15.7.

11.38 Uhr: München kündigt "große Impfaktion für Alle" an

Die Stadt München startet jetzt eine große "Impfaktion für Alle". So wird es im Impfzentrum Riem am kommenden Sonntag, von 9.00 bis 17.45 Uhr, einen offenen Impftag ohne Terminvereinbarung geben. Bereits ab Donnerstag können sich Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sowie ihre Eltern jeweils zwischen 13.00 und 17.30 Uhr eine Spritze geben lassen. Auch hierfür ist keine Anmeldung nötig. Alle impfwilligen Familienmitglieder müssen lediglich vorab in BayIMCO registriert sein. Speziell für Schüler, die im laufenden Schuljahr volljährig werden und eine Münchner Schule besuchen, werden im Impfzentrum am Montag, 19. und 26. Juli, Termine angeboten. Diese müssen aber über ein eigens eingerichtetes Portal gebucht werden.

Bis Ende Juli finden weitere Impfaktionen mit mobilen Teams in ausgewählten Stadtbezirken statt: am 17. Juli in Aubing, am 22. und 24. Juli in Moosach, am 23. und 24. Juli im Hasenbergel sowie am 30. und 31. Juli in Riem. Auch sind Aktionen auf öffentlichen Plätzen und in Einkaufszentren geplant. Informationen gibt es unter "http://www.muenchen.de/corona"

Mittwoch, 14.7.21

15.25 Uhr: Landkreis Traunstein erweitert spontanes Impfangebot: Impfbus fährt stark besuchte Plätze an

Der bereits seit Frühjahr eingesetzte Impfbus im Landkreis Traunstein steht nun auch an verschiedenen Tagen an stark besuchten öffentlichen Plätzen. Nach Informationen des Landratsamts will der Landkreis damit auch Kurzentschlossenen ein Impfangebot machen. Für die Impfung brauchen Interessierte keinen Termin, sie müssen lediglich ihren Personalausweis vorzeigen. Der Impfbus steht allen Personen ab 18 Jahren zur Verfügung. Bei den Impfstoffen besteht die Wahl zwischen einer einmaligen Impfung des Herstellers Johnson&Johnson oder einer Erstimpfung des Herstellers Biontech/Pfizer. Die Zweitimpfung erfolgt dann in den Impfzentren des Landkreises.

Der Impfbus startete bereits am Samstagabend (10.7.) am Chiemsee-Strand in Übersee, nach einer Pause am Sonntag fuhr er am Montag (12.7.) den Traunsteiner Stadtplatz an. Laut einer Sprecherin des Landratsamts haben sich am Samstag 35 Personen impfen lassen, am Montag waren es 70 Personen.

Weitere Stationen sind der Ortsteil Markstatt in Chieming (14.7.), die Touristinfo in Waging am See (15.7.) und der Rathausplatz in Traunreut (18.7.).

15.20 Uhr: Impftag in Rosenheimer Quartier erfolgreich

Wie sinnvoll niederschwellige Impfangebote sind, zeigt ein Sonderimpftag am vergangenen Freitag in Rosenheim im Quartier Endorfer Au. Nach den Angaben der Kontaktstelle Bürgerschaftliches Engagement, kurz KBE, war der Impftag ein voller Erfolg. Über 90 Bürgerinnen und Bürger haben sich demnach impfen lassen, alle seien vorher nicht beim Impfportal registriert gewesen. Onlineregistrierung, Impfausweis, zwei Termine - das alles könne Menschen auch abschrecken, meint Christian Hlatky von der Kontaktstelle. Mit Johnson&Johnson sei ein Impfstoff ausgewählt worden, bei dem ein Termin reiche. Der Impftag in der Endorfer Au soll nun wiederholt werden. Ein Termin steht noch nicht fest.

14.25 Uhr: Inzidenz in Oberbayern bleibt stabil bei rund 10

Die 7-Tage-Inzidenz in Oberbayern sinkt minimal auf 9,72 (gestern 10,06), liegt damit aber weiter über dem aktuellen bayerischen Durchschnittswert von 7,31 (gestern 7,43). Das geht aus den aktuellen Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hervor (Stand 13.7., 8 Uhr). Demnach hat das LGL seit gestern 31 neue Infektionen in Oberbayern registriert. Für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen meldet das LGL nach wie vor eine 7-Tage-Inzidenz von 0.