Corona-Ticker Oberbayern: Impfungen ohne Termin im BGL

17.40 Uhr: Impfung ohne Termin am Sonntag in Ainring

Am kommenden Sonntag (11.7.) kann man sich im Impfzentrum des Landkreises Berchtesgadener Land, in Ainring, von 7 Uhr 30 bis 15 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung impfen lassen. Das Angebot richtet sich auch wieder an Jugendliche von 12 bis 18 Jahren. Grundsätzlich besteht auch eine freie Wahl des Impfstoffs. Es stehen Impfstoffe von Johnson&Johnson, AstraZeneca, Moderna und BioNTech/Pfizer zur Verfügung. Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren müssen einen Erziehungsberechtigten mitbringen, eine Vollmacht oder ein anderes Schriftstück ist nicht ausreichend. Die Zweitimpfungen werden innerhalb der Mindestabstände durchgeführt. Alle interessierten Personen werden gebeten, sich vorab unter HYPERLINK "http://www.impfzentren.bayern" www.impfzentren.bayern zu registrieren. Damit soll der Ablauf reibungslos und die Wartezeiten verkürzt werden. Personen, die für Sonntag einen Termin vereinbart haben, werden bevorzugt behandelt.

Im Landkreis Berchtesgadener Land wurden bisher fast 88.000 Impfungen durchgeführt, davon fast 50.000 Erstimpfungen. 36 Prozent der Landkreisbevölkerung haben den vollen Impfschutz.

Mittwoch, 7. Juli 2021

16.35 Uhr: Sonderimpfaktion in Pfaffenhofen für Kinder ab 12 Jahren

Das Impfzentrum Pfaffenhofen wird die laufende Sonderimpfaktion um die Impfstoffe von Moderna und Biontech erweitern. Das teilt das Impfzentrum heute mit. „Mittlerweile ist genügend Impfstoff für alle vorhanden, deshalb bieten wir alle verfügbaren Impfstoffe im Rahmen der Sonderimpfaktion an“, so Steffen Kill, Koordinator der Impfzentren. Bis Freitag können sich alle Impfwilligen ohne Voranmeldung zwischen 16 und 17 Uhr in den beiden Impfzentren impfen lassen. Ab nächster Woche stehen beide Impfzentren von 9 bis 19 Uhr (Montag – Donnerstag) für alle Bürger offen. Bei der Aktion können sich auch Personen, die außerhalb des Lankreises leben, impfen lassen. Zudem verringert sich bei dem Impfstoff von Biontech der Zeitraum zwischen der ersten und zweiten Impfung auf drei Wochen. Zuvor waren es sechs Wochen. Alle im Impfportal registrierten Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger über 16 Jahren haben bereits eine Impfeinladung erhalten.

Impftermine für Kinder

Am Mittwoch, 14. Juli werden ab 13 Uhr an beiden Impfzentren in Pfaffenhofen Impftermine für Kinder ab 12 Jahren angeboten. Eine telefonische Anmeldung unter 08441 4546-108 oder per Mail an HYPERLINK "mailto:info@impfzentrum-pfaffenhofen.de" info@impfzentrum-pfaffenhofen.de ist erforderlich. Auch im Landkreis Eichstätt können sich Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren impfen lassen. Am kommenden Samstag, 10.Juli, werden in den Impfzentren in Eichstätt und Lenting in der Zeit von 10 bis 12 Uhr Kinderärzte aus dem Landkreis für eine entsprechende Aufklärung vor Ort sein und für Impfungen von Kindern zur Verfügung stehen. Das Kind muss auch registriert sein unter https://impfzentren.bayern/. Unbedingt erforderlich ist, dass ein Erziehungsberechtigter das Kind begleiten.

16.25 Uhr: 29 bestätigte Neuinfektionen seit gestern

Die Corona-Zahlen in Oberbayern halten sich auf einem niedrigen Niveau. Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sind seit gestern 29 neue, bestätigte Infektionen hinzugekommen. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt in Oberbayern aktuell bei 6,07. In der Stadt München liegt der Inzidenzwert aktuell bei 10,04 und damit im zweistelligen Bereich. Alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte in Oberbayern liegen im einstelligen Bereich.

12.10 Uhr: Impfangebot für alle Ingolstädter bis Ende Juli

Bis Ende Juli gibt es für jeden Ingolstädter ein Impfangebot. Das hat die Stadt heute bekannt gegeben. Das Angebot für die 1. Impfung gilt für jeden Einwohner über 18 Jahren. Möglich wird es, weil ausreichend Impfstoff in der Stadt vorhanden ist. Verimpft werden soll vor allem Biontech und Moderna oder die entsprechende Kreuzimpfung, erklärt Thomas Buchhold, Verwaltungsleiter des Impfzentrums Ingolstadt. „Wir schaffen das über die Impfallianz Ingolstadt. Das ist die Allianz aus Hausärzten, Betriebsärzten und dem Impfzentrum Ingolstadt“. Das Impfzentrum Ingolstadt kann 45 000 Impfungen im Monat durchführen. Dazu kommen noch die mobilen Impfangebote und diverse Impfsonderaktionen in den Stadtteilen und den Moscheen wie auch beim Obdachlosentreff St. Franziskus Bruder Martin in der Innenstadt. Aktuell liegt die Quote bei Erstimpfungen in Ingolstadt bei 60 % und bei Zweitimpfungen bei 30 Prozent. „Ziel ist, dass bis Anfang August die Zweitimpfquote auf 60 Prozent steigt und die Erstimpfquote auf 70 bis 75 Prozent. Die Terminvergabe erfolgt über das Reservierungstool des Freistaats Bayern (https://impfzentren.bayern/). Alle Ingolstädterinnen und Ingolstädter haben Gelegenheit sich hierüber einen zeitnahen Impftermin zu sichern.

11.15 Uhr: Personalmangel in Traunstein wegen Corona: Jeder Siebte hat 2020 die Gastro-Branche verlassen

Das Gastgewerbe im Landkreis Traunstein hat im vergangenen Jahr einen großen Teil seines Personals verloren. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilt, hat 2020 jeder Siebte das Gastgewerbe verlassen. „Ausgerechnet in der Sommersaison fehlt in einem Großteil der Betriebe das Personal, um die Gäste bewirten zu können“, so Georg Schneider von der NGG-Region Rosenheim-Oberbayern.

Eine kurze Online-Recherche zu Gastro-Betrieben im Landkreis Traunstein zeigt: Viele Restaurants suchen derzeit Personal per Anzeige auf ihren Webseiten; einige Betriebe reduzieren mangels Personal sogar die regulären Öffnungszeiten. Die Gewerkschaft NGG macht Kurzarbeit und die damit verbundenen Einkommenseinbußen verantwortlich, die Köche, Servicekräfte und Hotelfachangestellte dazu gezwungen hätten, sich beruflich umzuorientieren. Allerdings hat die Gastronomie nach Ansicht der Gewerkschaft schon vor Corona „hausgemachte“ Probleme gehabt, etwa durch geringe Bezahlung und ungeregelte Arbeitszeiten. Die Gewerkschaft fordert deshalb, die Tarifverträge für Beschäftigte zu verbessern.

10.50 Uhr: Sonderimpftag für Jugendliche in Ebersberg

Weil im Bayerischen Impfportal eine Terminfreischaltung für 12- bis 16-Jährige nicht möglich ist, bietet der Landkreis Ebersberg am 17. Juli 2021 einen Sonderimpftag für sie mit Biontech an. Die Jugendlichen müssen von mindestens einem Fürsorgeberechtigten begleitet sein. Seit heute können Impfwillige im Callcenter unter der Nummer (08092) 86 31 40 einen Termin vereinbaren. Es ist zu beachten, dass nach 6 Wochen die Zweitimpfung erfolgt. Der Termin ist für den 28. August 2021 vorgesehen und kann nicht verschoben werden.

8.20 Uhr: Impfungen für Schüler in München

Im Impfzentrum Riem gibt es jetzt eigene Termine für volljährige Schüler von Abschluss- und Vorabschulklassen der Münchner Schulen. Sie finden an drei Montagen - 12., 19. und 26. Juli - statt. Die Impfberechtigten werden über die Schulen informiert, wie sich sich anmelden können. Ab Mittwoch soll es dafür ein eigenes Portal geben.

8.13 Uhr: Lkr. Freising sagt Sonderimpfaktion mangels Interesse ab

Der Landkreis Freising hat die für das kommende Wochenende (10./11. Juli) geplante Sonderimpfaktion abgesagt. Begründet wird das mit der "aktuell mangelnden Impfbereitschaft". Nur knapp 250 Bürger hatten sich für die Aktion in der Freisinger Realschule Gute Änger angemeldet. Tatsächlich hätten sich aber 3.240 Menschen mit Biontech oder Moderna impfen lassen können. Ähnlich sah die Situation in der Außenstelle in Au/Hallertau aus, wo das Vakzin AstraZeneca gespritzt werden sollte. Jetzt fordert das Landratsamt die bereits angemeldeten Interessenten auf, über das Registrierungsportal BayIMCO einen neuen Termin auszuwählen. Das sei "zeitnah möglich".

Dienstag, 6.7.

10.37 Uhr: Altötting erweitert sein Impfangebot auf ganz Deutschland

Seit dem Wochenende macht das Landratsamt Altötting nicht nur den Bürgern aus Bayern, sondern aus ganz Deutschland ein Impfangebot. Dieses gilt aber lediglich für eine Erstimpfung, wobei die zweite Impfung früher stattfinden soll; etwa bei dem Vakzin von Biontech/Pfizer schon nach drei statt bislang sechs Wochen. Das Landratsamt reagiert damit auf die geringe Nachfrage für eine Erstimpfung im Landkreis.

Die Kühlschränke hingegen seien voll mit Impfstoffen. „Die Rückmeldungen auf unsere Sonderimpfaktion für ganz Bayern waren so, dass wir noch immer Termine frei haben“, bestätigt ein Sprecher des Landratsamtes dem Bayerischen Rundfunk. Seit Beginn der Sonderaktion am Donnerstag (01.07.2021) haben sich rund 600 Menschen aus anderen Landkreisen Bayerns einen Impftermin in Altötting geholt.

6.14 Uhr: Regina Ziegler plant Corona-Film

Die Berliner Produzentin Regina Ziegler will einen Film über die Corona-Pandemie drehen. «Ich werde daraus eine Tragikomödie machen, nur so gehts», sagte sie am Sonntag auf dem Filmfest München. Trotz der ernsthaften und schwierigen Lage gebe es so viele Dinge, über die man schmunzeln könne. «Ich bin dafür, das Leben so anzupacken, wie es uns begegnet, mit den traurigen, aber auch mit den heiteren Seiten.»

Details nannte Ziegler, die unter anderem die ZDF-Serie «Lena Lorenz» produziert, noch nicht. Der Film solle aber im kommenden Jahr zu sehen sein. Schon jetzt habe sich Corona in viele Filme oder Serien «leise eingearbeitet», etwa indem jemand einen Mundschutz trage. Dieses Thema werde uns noch lange beschäftigen, ist die Produzentin überzeugt.

3.12 Uhr: Landkreis Fürstenfeldbruck mit einer Inzidenz unter 1

Die niedrigste 7-Tages- Inzidenz pro 100. 000 Einwohnern in Oberbayern hat aktuell der Landkreis Fürstenfeldbruck: die Inzidenz liegt hier bei 0.9. Das meldet das Robert Koch Institut. Der Landkreis mit der zweitniedrigsten Inzidenz ist demnach der Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen mit 1,6. Die höchste Inzidenz hat laut RKI derzeit die Stadt München mit 11.6 Fällen pro 100.000 Einwohnern, gefolgt vom Landkreis Berchtesgadener Land mit 8.5.

Montag, 5.7.

12.30 Uhr: Sonderimpfaktion mit Astrazenca im Landkreis München

Wer im Landkreis München wohnt und bislang noch nicht geimpft wurde, hat kommende Woche die Möglichkeit dazu: Vom 7. bis 14. Juli bieten die vier Impfzentren im Landkreis eine Sonderaktion mit Astrazeneca an. Um die Pandemie besonders im Hinblick auf die sich ausbreitende Deltavariante des Coronavirus nachhaltig einzubremsen, möchte der Landkreis München zeitnah allen Bürgerinnen und Bürgern ab 18 Jahren ein Impfangebot machen. Hierzu wird es vom 7. bis 14. Juli 2021 eine Sonderaktion mit verlängerten Öffnungszeiten in den Impfzentren geben. Ab Montag, 5. Juli 2021, können Interessierte telefonisch bei ihrem zuständigen Impfzentrum einen Termin vereinbaren .

Sonntag, 4.7.