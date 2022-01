Corona-Ticker Oberbayern: Ausbruch in Asylbewerberunterkunft

16.44 Uhr: Coronaausbruch in Asylbewerberunterkunft Eching

In einer Asylbewerberunterkunft in Eching haben sich nach Angaben des Freisinger Landratsamtes mehrere Personen mit Corona angesteckt. Demnach seien insgesamt 30 der knapp 190 Bewohner positiv auf das Virus getestet worden. Bereits am vergangenen Freitag hätten Tests sieben positive Ergebnisse geliefert, so das Landratsamt. Bei einer Reihentestung am Wochenende seien weitere 23 Betroffene ermittelt worden.

Um weitere Covid-Ausbrüche außerhalb der Unterkunft zu verhindern, mussten laut Landratsamt Schul- und Kindergartenkinder bereits am Montag zu Hause bleiben. Zudem werde ein Sicherheitsdienst eine Ein- und Ausgangskontrolle durchführen, um so die angeordnete Isolation und Quarantäne der Betroffenen sowie enger Kontaktpersonen zu überwachen.

Eine Quarantäneanordnung für die gesamte Unterkunft gibt es derzeit laut Landratsamt aber nicht. Eine weitere Reihentestung der Bewohner sei für Dienstag, 25. Januar, geplant.

16.22 Uhr: Münchner Champions-League-Halbfinale soll am 1. Februar stattfinden

Nach mehreren coronabedingten Absagen soll das Halbfinale des EHC Red Bull München in der Champions League gegen Tappara Tampere nun am 1. Februar (18.00 Uhr) stattfinden. Dies gab die Champions Hockey League (CHL) am Montag bekannt. Die Eishockey-Partie wird in der Nokia Arena in Tampere ausgetragen. Im Finale wartet Rögle BK aus Ängelholm. Die Schweden richten auch das Endspiel am 1. März aus.

Ursprünglich hätte das Halbfinale zwischen den Münchnern und den Finnen in Hin- und Rückspiel am 4. und 11. Januar ausgetragen werden sollen. Nach einem Corona-Ausbruch beim EHC wurde aber zunächst das Spiel in der bayerischen Landeshauptstadt abgesagt, anschließend auch das Rückspiel in Finnland. Als Konsequenz sollte das Halbfinale in nur einer K.o.-Partie am 25. Januar in Tampere stattfinden. Dann gab es jedoch mehrere Corona-Fälle bei den Finnen, weshalb die Begegnung erneut verschoben werden musste.

14.33 Uhr: Corona-Ausbruch nach DFB-Pokal: 1860 München berät sich mit Jurist

Angesichts des Corona-Ausbruchs beim TSV 1860 München nach dem DFB-Pokalspiel gegen den Karlsruher SC hat sich der Fußball-Drittligist juristische Hilfe geholt. Er stehe "im Austausch mit einem renommierten Sportjuristen", sagte Sportchef Günther Gorenzel am Montag. Es gehe ihm in dieser "komplexen Bewertungslage" nicht um Schuldzuweisungen, sondern darum, Lehren aus der Situation zu ziehen. "Eine akribische Aufarbeitung ist sehr, sehr wichtig", betonte Gorenzel.

Die Hälfte der "Löwen"-Mannschaft und des Trainer-Teams befindet sich in häuslicher Quarantäne. Trainer Michael Köllner ist Gorenzel zufolge nicht mit dem Coronavirus infiziert, wurde aber als Kontaktperson eingestuft. Der Münchner Coach könne eventuell am Samstagnachmittag wieder regulär seinen Job aufnehmen. Gorenzel selbst stellt sich darauf ein, von Mittwoch an das Training mit dem Rumpfkader zu leiten. "Ich hoffe, dass ich am Mittwoch fit bin", sagte der Österreicher leicht schmunzelnd.

1860 setzt den Corona-Ausbruch in Zusammenhang mit dem 0:1 am vergangenen Dienstag im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC. "Die positiven Fälle traten bei Teammitgliedern der Löwen auf, die sich im Rahmen der Dopingkontrolle und weiteren gemeinsamen Pflichtterminen zusammen mit Spielern und Funktionären des KSC in geschlossenen Räumen aufgehalten haben", hieß es in der damaligen Mitteilung der Münchner. Der KSC hatte am Freitagvormittag gleich 16 Corona-Fälle im Kader an die Deutsche Fußball Liga (DFL) gemeldet.

Gorenzel berichtete, dass es im Rahmen der Dopingkontrolle zu einem Vorfall gekommen sei, wonach Spieler ohne Maske, ohne entsprechende Distanz und über einen zu langen Zeitraum beieinander gewesen seien. Dieses Vorkommnis sei nun "Gegenstand von Untersuchungen". Gorenzel versicherte aber, dass sich die betreffenden "Löwen"-Spieler an die Vorgaben der Doping-Kontrolleure gehalten hätten.

Infolge der Corona-Wucht waren die Partien der "Löwen" gegen Türkgücü München am Samstag und gegen den 1. FC Kaiserslautern am Dienstag abgesetzt worden. Gorenzel steht nach eigener Aussage im Austausch mit dem Deutschen Fußball-Bund. Ob das Auswärtsspiel des TSV am Sonntag gegen Viktoria Köln stattfinden kann, ist abzuwarten. "Das ist noch zu weit gegriffen», meinte Gorenzel. "Wir müssen von Tag zu Tag denken."

Montag, 24.01.2022