Corona-Ticker Niederbayern: Novavax-Impfstoff für Niederbayern

17.07 Uhr: Novavax-Impfstoff kommt nach Niederbayern

Diese Woche treffen an Impfzentren in Niederbayern erste Lieferungen mit dem Impfstoff der Firma Novavax ein. Das teilten die zuständigen Behörden mit. An einigen Impfzentren sind noch diese Woche Impfungen mit dem neuen Impfstoff Nuvaxovid möglich. Das Impfzentrum Deggendorf erwartet heute eine erste Lieferung von Novavax. Erste Impfungen mit dem neuen Impfstoff sollen dann ab morgen durchgeführt werden. Wegen der vorerst begrenzten Liefermenge von 1.000 Impfdosen werden zunächst nur priorisierte Personengruppen in Deggendorf geimpft, zum Beispiel Personen, die in bestimmten Bereichen der Gesundheitsversorgung arbeiten. Am Impfzentrum des Landkreises Landshut in Kumhausen-Preisenberg werden am kommenden Sonntag Impfungen mit Nuvaxovid angeboten. Vielerorts sind Impfungen mit Nuvaxovid nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Das Mindestalter für eine Impfung mit dem neuen Impfstoff beträgt nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) 18 Jahre. Für eine Grundimmunisierung sind zwei Impfungen im Abstand von mindestens drei Wochen nötig. Anders als mRNA-Impfstoffe wie zum Beispiel von Biontech und Moderna ist der neue Impfstoff von Novavax ein Protein-basierter Impfstoff. Bei Nuvaxovid stellt der Körper das Eiweiß der Virus-Oberfläche nicht selbst her wie bei der mRNA-Impfung, sondern bekommt es fertig verabreicht.

15.41 Uhr: Mehr Zuschauer bei den Heimspielen der Straubing Tigers

Ab Freitag können mehr Fans die Spiele der Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey-Liga besuchen. Das ist möglich, nachdem der Bayerische Ministerrat heute weitere Erleichterungen im Zuge der Corona-Pandemie beschlossen hat. Laut der aktuellen Anpassung dürfen daher 75 Prozent der Gesamtkapazität bei Veranstaltungen ausgelastet werden. So können maximal 4.227 Zuschauer die Heimspiele der Straubing Tigers live am Pulverturm erleben. Das hat der Verein mitgeteilt. Das bisher geltende 2G-Modell sowie das Alkoholverbot und die FFP2-Maskenpflicht im Stadion bleiben bestehen. Da die Lockerungen bereits am kommenden Freitag in Kraft treten, können schon beim Heimspiel der Straubing Tigers gegen die Nürnberg Ice Tigers am Sonntag 75 Prozent der Zuschauerkapazität zugelassen werden.

10.00 Uhr Lieferung mit Novavax-Impfstoff trifft in Deggendorf ein

Das Impfzentrum Deggendorf erwartet heute eine erste Lieferung mit dem Impfstoff von Novavax. Wie das zuständige Landratsamt mitteilte, sollen erste Impfungen mit dem neuen Impfstoff bereits am Donnerstag durchgeführt werden. Zunächst kommen 1.000 Impfdosen nach Deggendorf. Eine Hälfte soll für mobile Einsätze in Einrichtungen verwendet werden, die andere Hälfte bleibt im Impfzentrum. Wegen der vorerst begrenzten Lieferung von Novavax gibt es die Impfung zunächst nur für priorisierte Personengruppen, die zum Beispiel in bestimmten Bereichen der Gesundheitsversorgung arbeiten. Interessierte müssen für eine Impfung mit Novavax einen entsprechenden Nachweis vorlegen.

Eine Impfung mit dem Impfstoff von Novavax ist nur mit einem Termin möglich. Sie können seit Freitag vereinbart werden und zwar online über die Website Bayerische Impfzentren oder telefonisch unter 0991/3100777.

Die STIKO empfiehlt eine Impfung mit dem Impfstoff von Novavax ab 18 Jahren. Für eine Grundimmunisierung sind zwei Impfdosen im Abstand von mindestens drei Wochen nötig. Ab Ende März soll der neue Impfstoff allen Personen zur Verfügung stehen, so das Landratsamt Deggendorf.