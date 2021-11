Corona-Ticker Niederbayern: Besuchsverbot am Donau-Isar-Klinikum

19.23 Uhr: Besuchsverbot am Donau-Isar-Klinikum

Ab Freitag gilt an allen Standorten des Donau-Isar-Klinikums Besuchsverbot. Wie das Klinikum heute mitteilt, soll dadurch der Schutz der Patienten und Mitarbeiter verbessert werden. "Angesichts der steigenden Anzahl von infizierten Menschen in der Bevölkerung und dem Ansturm an betroffenen Patienten bleibt der Klinikleitung leider keine andere Wahl", so das Klinikum.

Es gibt nur wenige Ausnahmen: Weiterhin in die Häuser dürfen die Angehörigen von Palliativpatienten sowie werdende Väter im Kreißsaal und Begleitpersonen auf den Kinderstationen - jeweils in Absprache mit dem behandelnden Arzt. Hier gelten die 2G-Regeln. Über die Pforten wird der Austausch zum Beispiel von Kleidung ermöglicht.

Das Donau-Isar-Klinikum mit Standorten in Deggendorf, Dingolfing und Landau bittet dringend darum, die Vorsorgemaßnahmen einzuhalten und appelliert an alle Ungeimpften, sich impfen zu lassen.

17.50 Uhr: EVL-Heimspiel wegen Corona abgesagt

Das Eishockey-Heimspiel des EV Landshut gegen die Selber Wölfe diesen Freitag ist abgesagt. Wie der Verein heute mitteilt, sind Quarantänemaßnahmen bei den Selber Wölfen der Grund dafür. Die Begegnung mit dem Aufsteiger aus Oberfranken wurde auf den 11. Januar verlegt. Das nächste Heimspiel der Niederbayern steigt somit am Sonntag, den 21. November. Um 17 Uhr sind dann die Löwen Frankfurt in der Fanatec Arena zu Gast.

15.45 Uhr: Passauer Impfzentrum ausgelastet

Der große Andrang im Impfzentrum in Passau führt aktuell zu voll ausgelasteten Kapazitäten. Das hat die Stadt heute mitgeteilt. Auch die Möglichkeit der Terminvergabe wird mittlerweile komplett ausgeschöpft.

Um die Besucherströme im Impfzentrum zeitlich zu trennen, wird ab kommenden Montag eine neue Regelung eingeführt: Impfungen mit Termin gibt es demnach Montag, Mittwoch und Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr. Impfungen ohne Termin finden Dienstag und Donnerstag von 10 Uhr bis 18 Uhr sowie Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr statt.

15.19 Uhr: Kelheim weitet Impfmöglichkeiten aus

Das Impfzentrum des Landkreises Kelheim meldet eine große Nachfrage nach Impfungen und weitet deshalb sein Angebot aus. Damit jede impfwillige Person ohne lange Wartezeit eine Impfung erhält, lässt das Landratsamt am Samstag die Außenstelle des Impfzentrums in der Stadthalle in Mainburg erneut in Betrieb gehen. Alle Standorte werden künftig wieder durchgehend montags bis sonntags und an allen anstehenden Feiertagen geöffnet sein, so das Amt.

In der vergangenen Woche wurden im Impfzentrum und mit Hilfe mobiler Teams im Impfbus knapp 2.300 Personen geimpft, teilt das Landratsamt Kelheim weiter mit.

Kelheims Landrat Martin Neumeyer erhielt derweilen seine Auffrischungsimpfung und appelliert an Bevölkerung, dies auch zu tun: "Eine Impfung gegen das Coronavirus ist hochwirksam. Wir wissen aus internationalen Studien und sehen es aber auch zunehmend hier bei uns, dass die Schutzwirkung der Impfung nach einigen Monaten nachlässt, gerade bei älteren Menschen. Deswegen ist die sogenannte Booster- oder Auffrischungsimpfung so ungemein wichtig".