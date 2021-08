Corona-Ticker Niederbayern: Geimpfte sollen sich testen lassen

16.05 Uhr: Lehrerverbandspräsident begrüßt Impfempfehlung

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger aus Eggenfelden, begrüßt die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur Corona-Impfung für Zwölf- bis 17-Jährige. Nach den Worten des Funktionärs sei der Schulunterricht sicherer, je mehr Kinder geimpft seien. Meidinger betonte, es dürfe keine Gesellschaftsteilung von Geimpften und Nichtgeimpften in der Schule geben. Ebenso dürfe es keine Vorteile für geimpfte Kinder geben. Zum weiteren Umgang mit Hygienemaßnahmen an den Schulen sagte Meidinger wörtlich: "Angesichts einer möglichen vierten Welle im Herbst ist es sinnvoll, Schutzmaßnahmen wie Masken oder Impfung zu haben." Auch hinsichtlich der Reiserückkehrer nach den Sommerferien sollte die Maskenpflicht zu Schulbeginn weiterhin erhalten bleiben, sagte Meidinger dem BR.

15.41 Uhr: Auffrischungs-Impfung für Risikogruppen und Ältere

Die empfohlenen Corona-Auffrischungs-Impfungen sind im Landkreis Kelheim möglich, meldet das Landratsamt. Diese Dritt-Impfungen richten sich zunächst insbesondere an vulnerable Personengruppen, also Menschen ab 80 Jahren, Personen mit Immunschwäche oder Immunsuppression sowie auch Pflegebedürftige, die zuhause leben. Voraussetzung für die Auffrischungs-Impfung ist, dass die Zweit-Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff, unabhängig davon, mit welchem Impfstoff die erste Impfserie abgeschlossen wurde.

Die Auffrischungs-Impfungen für die oben aufgeführten Personengruppen können ohne Terminvergabe im Impfzentrum Kelheim sowie in der Außenstelle in Mainburg durchgeführt werden. Das Impfzentrum in Kelheim befindet sich am Schlossweg 3 in Kelheim, in Mainburg in der Stadthalle am Griesplatz 1.

Bewohner von Pflegeeinrichtungen können demnächst über die mobilen Teams des Impfzentrums Kelheim eine Auffrischungs-Impfung erhalten, so das Landratsamt.

15.15 Uhr: Bürgertelefon in Dingolfing wird wieder eingerichtet

Nachdem im Landkreis Dingolfing-Landau wegen der hohen Inzidenz neue Corona-Regeln gelten und dazu viele Fragen auftauchen, hat sich das Landratsamt dazu entschieden, das Bürgertelefon wieder einzurichten. Ab Dienstag ist das Bürgertelefon unter der Woche von 8 bis 12 Uhr für Fragen zum Thema Corona unter der Telefonnummer 08731/87-200 erreichbar. In diesem Rahmen können individuelle Fragen beispielsweise zu Vereinsversammlungen, Hochzeiten oder Veranstaltungen geklärt werden.

13.40 Uhr: Dingolfing-Landau mit bayernweit höchster Inzidenz

Der Landkreis Dingolfing-Landau ist weiter die Region in Bayern mit der höchsten Inzidenz. Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt sie derzeit bei 87,9. Weil der Inzidenzwert bereits mehrere Tage in Folge über 50 lag, treten im Kreis Dingolfing-Landau nun verschärfte Corona-Regeln in Kraft. Welche das sind, können Sie hier nachlesen: Dingolfing-Landau verschärft Maßnahmen.

Die zweithöchste Inzidenz in Niederbayern hat heute mit 49,1 der Landkreis Regen, gefolgt vom Landkreis Deggendorf mit 45,2. Der niedrigste Inzidenzwert und einzige einstellige Wert wird aus dem Landkreis Freyung-Grafenau gemeldet. Laut RKI beträgt er heute 7,7.