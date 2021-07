Corona-Ticker Niederbayern: Impfen mit Autogrammstunde

15.36 Uhr: Sonderimpfaktionen im Kreis Deggendorf

Für das kommende Wochenende sind zwei Sonderimpfaktionen im Landkreis Deggendorf geplant. Wie das Landratsamt heute mitteilt, kommt ein mobiles Impf-Team am Freitag von 13 bis 17 Uhr in die Mehrzweckhalle der Grundschule Moos. Am Samstag fährt der Impf-Bus auf dem Marktplatz in Hengersberg vor und bietet von 9 bis 13 Uhr Impfungen an. Impfwillige Personen brauchen sich weder anmelden, noch müssen sie einen Termin vereinbaren. Außerdem sind zu den bekannten Öffnungszeiten auch Impfungen im Impfzentrum Deggendorf ohne vorherige Anmeldung und ohne Termin möglich.

11.00 Uhr: Weitere Sonderimpfaktionen im Kreis Regen

Nachdem die Sonderimpfaktion im Landkreis Regen vergangenen Samstag gut angenommen wurde, bietet das Landratsamt jetzt weitere Impfaktionen an. Wie das Amt mitteilt, können sich Impfwillige diesen Freitag von 15 bis 20 Uhr beim "Pichelsteinerfest dahoam" auf dem Falterparkplatz Regen impfen lassen. Am Samstag steht der Impfbus von 10 bis 17 Uhr beim Glasparadies Weinfurtner in Arnbruck.

Ab 9. August soll es dann ein tägliches Impfangebot im Einkaufspark Regen geben. Dort können sich auch Schülerinnen und Schüler - je nach Alter und medizinischer Einschätzung - die dafür zugelassenen Impfstoffe von Moderna und Biontech spritzen lassen. Der Abstand zur Zweitimpfung wird auf vier Wochen verkürzt, so dass der volle Impfschutz noch in den Sommerferien erreicht werden kann. Die genauen Öffnungszeiten für die Impfungen im Einkaufspark werden noch bekannt gegeben. Eine Voranmeldung ist für die Sonderimpfaktionen nicht nötig.

Das Landratsamt gab heute bekannt, dass sich bei der letzten Aktion am Samstag 101 Menschen haben impfen lassen. Im Landkreis Regen sind inzwischen 54 Prozent der erwachsenen Bevölkerung erst-geimpft, rund 50 Prozent haben den vollen Impfschutz.