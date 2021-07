Corona-Ticker Niederbayern: Nun doch Wirtsgarten in Zwiesel

18.53 Uhr: Weitere Impfangebote in Niederbayern

Im Landkreis Dingolfing-Landau findet am Donnerstag, den 22.07.2021 von 12.00 bis 19.00 Uhr eine Sonderimpfaktion statt. Auf dem neu sanierten Platz in der unteren Stadt in Landau an der Ecke Hauptstraße/Viehmarktstraße wird ein Stand des BRK aufgebaut.Angeboten werden die Impfstoffe Johnson & Johnson sowie Biontech.Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Das Angebot richtet sich nicht nur an Landauer, sondern an alle Bürger. Mitzubringen sind lediglich Personalausweis und Impfpass

Ein dezentrales Impfangebot mit mobilen Teams gibt es am Samstag, den 24.07.2021 von 9.00 bis 11.00 Uhr im Landkreis Straubing-Bogen. Das Team lässt sich im Bereich der Einkaufszentren in Bogen-Furth finden. Die dortigen Geschäfte beteiligen sich an dieser Aktion, bei der man den Wochenend-Einkaufsbummel bequem mit der Impfung verbinden kann. Die Impfungen werden in den Räumen des THW (Petersgewanne 7) durchgeführt. Bei den mobilen Teams kommen in der Regel die Impfstoffe von BionTech/Pfizer und Johnson & Johnson zum Einsatz.

Bereits am Tag zuvor, am Freitag, den 23.07.2021, gibt es Impfaktionen in der Kindertagesstätte in Mitterharthausen (17.00 bis 19.00 Uhr) und in der Turnhalle in Rattiszell (17.30 bis 19.00 Uhr). Es ist jeweils keine Voranmeldung nötig. Das Impfbuch sollte aber – falls vorhanden – mitgenommen werden. Die Impfungen stehen zudem allen Bürgern offen, auch aus anderen Landkreisen, und nicht nur den Bewohnern der jeweiligen Gemeinden. Außerdem hat auch weiterhin das Impfzentrum des Landkreises geöffnet und bietet neben den Impfaktionen weiterhin Impftermine an.

09.45 Uhr Impfaktion für Studierende am 21. Juli in Passau

Die Stadt Passau und die Universität Passau bieten am Dienstag, 21. Juli, eine gemeinsame Impfaktion im Impfzentrum der Stadt Passau speziell für Studierende an. Diese Aktion ab neun Uhr steht allen Studierenden, die in Passau immatrikuliert sind, offen - unabhängig vom Wohnsitz oder der Nationalität. Es werden die Impfstoffe von Biontech beziehungsweise Moderna verimpft.

Die Impfaktion wurde möglich, weil die Wartelisten in Passau abgearbeitet sind.