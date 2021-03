Corona-Ticker Niederbayern: Nur noch Click&Meet in Landshut

16.31 Uhr: Stadt Passau erwartet zusätzlichen Impfstoff

Die Stadt Passau erwartet Ende dieser Woche eine Extra-Impfstofflieferung, die die Staatsregierung für die Grenzlandkreise zur Verfügung stellt. Für Passau sind 1.170 zusätzliche Impfdosen vorgesehen, teilte die Stadt heute mit. Auch deshalb könne nun mit dem Impfen der Prioritätsgruppe 2 begonnen werden.

5.500 Impf-Einladungen seien bereits an die Altersgruppe der über 70-Jährigen herausgegangen, so die Stadt. Ebenfalls sind zum Beispiel Polizei- und Ordnungskräfte, Kita, Grund-, Sonder- oder Förderschulmitarbeitende öffentlich zur Anmeldung aufgerufen.

Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) sagt: "Nachdem fast 95 % der über 80-jährigen Passauerinnen und Passauer und auch eine große Anzahl der weiteren Angehörigen der Priorisierungsgruppe 1 bereits gegen das Corona-Virus geimpft wurden, können wir in dieser Woche mit dem zweiten Schritt beginnen. Das ist nicht zuletzt auch deshalb möglich, da wir als besonders betroffene Grenzregion mit extra Impfstofflieferungen versorgt wurden."

16.02 Uhr: Initiative fordert Öffnungsperspektiven für Grenzlandkreise

Drei Unternehmen aus dem Bayerischen Wald haben die Initiative "Ostbayern sieht Schwarz - Wir brauchen jetzt Perspektiven" gestartet. Das gaben sie heute in einer Pressemitteilung bekannt. Es handelt sich um die Unternehmensgruppe Frey in Cham, die mehrere Kauf-und Möbelhäuser in der Oberpfalz betreibt, um das Modehaus Garhammer in Waldkirchen im niederbayerischen Kreis Freyung-Grafenau und um das Glasunternehmen Joska in Bodenmais im Kreis Regen. Sie hatten schon letzte Woche einen gemeinsamen offenen Brief an die bayerische Staatskanzlei geschickt.

Unter www.ostbayern-sieht-schwarz.de haben sie jetzt eine "Mitmachplattform für alle Menschen aus der Region" gegründet. Der ostbayerische Raum von Hof bis Passau sei durch seine Lage zum Corona-Hotspot Tschechien wie keine andere Region in Deutschland von hohen Inzidenzen betroffen, heißt es in der Pressemitteilung dazu. Bundes- und Landesregierung fokussierten sich ausschließlich auf diesen Inzidenzwert und würden so der ganzen Region die "so dringend benötigte Perspektive" nehmen. Davon seien wegen der geschlossenen Schulen und Homeoffice zahlreiche Familien betroffen. Auch Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie würden durch die jetzigen Regelungen "unverhältnismäßig stark belastet".

Die Initiative fordert von der bayerischen Staatsregierung die Öffnung von Kitas und Schulen, um die Familien in Ostbayern zu entlasten, eine sofortige "Click and Meet"- Öffnung des gesamten Einzelhandels unter Berücksichtigung der Inzidenz ab 50 und eine Perspektive für Hotellerie, Gastronomie und den gesamten Tourismus in der Region.

15.10 Uhr: Eltern-Protest: Alle Kinder in die Notbetreuung

Mit einer ungewöhnlichen Protestaktion will der Elternbeirat der Realschule Grafenau alle Schüler nach den Osterferien in die Notbetreuung schicken. Wie der Vorsitzende Tassilo Pichlmeier dem BR am Vormittag sagte, möchte man damit ein Zeichen gegen den andauernden Distanzunterricht setzen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Freyung-Grafenau schon seit langem über 100 (Stand heute: 153,1). In Landkreisen, deren Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt, findet Präsenzunterricht im Wechselmodell statt.

"Es ist einfach so, dass mittlerweile sehr stark erkennbar ist, dass dieser reine Distanzunterricht zu großen Bildungslücken bei unseren Kindern führt", so Pichlmeier. Auch würden Eltern und Schüler sehr unter der Belastung, die das Homeschooling mit sich bringt, leiden. Man habe gerade in den Grenzregionen, in denen der Inzidenzwert meist hoch ist, Angst, dass man in eine Art „Dauerlockdown“ gerate.

Schüler allesamt in die Notbetreuung zu schicken, hält Schulleiter Ferdinand Klingelhöfer dagegen für unmöglich. Eine solche Umsetzung würde die Schule vor Herausforderungen stellen, die man nicht lösen könne. Auch sei eine Notbetreuung für alle Klassen, wie der Elternbeirat es fordert, rechtlich nicht machbar, so der Rektor der Realschule Grafenau.

Auf Anfrage des BR äußerte sich auch das bayerische Kultusministerium zu der Aktion in Grafenau. Wie ein Pressesprecher dem BR am Nachmittag mitteilte, diene die Notbetreuung nicht dazu, Lernstoff zu vermitteln oder etwaige Lernrückstände auszugleichen. Dies sei Aufgabe des Distanzunterrichts sowie - sobald eine Rückkehr in den Präsenzunterricht wieder möglich ist.

13.26 Uhr: Illegale Party auf dem Bogenberg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte im Bereich Quellenweg auf dem Bogenberg eine Party abgehalten. Das teilt die Polizei heute mit. "Dort wurde anscheinend rege gefeiert, da am nächsten Tag haufenweise Partymüll gefunden wurde", so die Polizei Bogen. Die diversen Flaschen, Pappbecher, Zigarettenschachteln werden nun von der Stadt Bogen aufgesammelt und entsorgt. Die Polizei bittet um Hinweise.