Corona-Ticker Niederbayern: Impfen ohne Termin in Passau

14.55 Uhr: Wieder Spielabsagen bei den Straubing Tigers

Die Straubing Tigers müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) coronabedingt weiter zuschauen. Wie der Verein heute mitteilte, fallen nun auch die beiden Auswärtspartien gegen die Iserlohn Roosters aus. Die Straubinger hätten zu einem Doppelpack an diesem Freitag und Samstag dort antreten sollen. Die beiden von Corona-Fällen beeinträchtigten Vereine sind den Angaben zufolge im Austausch mit den DEL-Verantwortlichen wegen einer Neuansetzung.

13.55 Uhr: Mehr Publikum in Kinos und Theatern

Theater- und Kinobetreibende in Niederbayern freuen sich, dass wieder mehr Zuschauer in die Säle dürfen. Das bayerische Kabinett hat in seiner Sitzung heute jedoch an 2G Plus in Theatern und Kinos festgehalten. In den Sälen darf aber jetzt die Hälfte der Sitze belegt werden, nicht mehr nur ein Viertel. Für Uwe Lohr, Intendant am Theater an der Rott in Eggenfelden, sind die neuen Regeln ein erster Schritt in Richtung "Normalität". Die angekündigte Auslastungsgrenze von 50 Prozent statt 25 Prozent ermögliche es, das Publikum langsam wieder an voll besetzte Zuschauerräume zu gewöhnen.

5.48 Uhr: 30 Demos gegen Corona-Politik

In Niederbayern haben am Montagabend über 8.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Wie die Einsatzzentrale der Polizei Niederbayern heute Morgen berichtet, gab es insgesamt 30 sogenannte "Corona-Spaziergänge". Einige - wie in Vilshofen oder Deggendorf - waren vorher angezeigt worden.

Die größten Ansammlungen waren mit 1.500 Teilnehmenden in Landshut und 1.175 Menschen in Vilshofen im Kreis Passau. 13 Demos hatten über 100, 15 Demos unter 100 Teilnehmende.

In Straubing wurde ein Polizist angegriffen und leicht verletzt. Wie die Polizei Straubing meldet, habe der Beamte gerade die Personalien von Demonstranten kontrollieren wollen und sei dabei angegangen worden. Es wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt. Mehrere Personen der bis zu 400 Teilnehmer starken Demo wurden wegen Verstößen gegen die Allgemeinverfügung der Stadt Straubing angezeigt.

In Landshut war die Demonstration vorab nicht angezeigt worden. Dort gab es einige Platzverweise und gut 40 Ordnungswidrigkeiten, heißt es.

Der Großteil der Demonstrationen in Niederbayern verlief laut Polizei aber störungsfrei.