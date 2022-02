Corona-Ticker Niederbayern: Viertimpfungen in Landshut

13.30 Uhr: Arberlandkliniken fordern klare Positionierung bei der Impfpflicht

Die Leitung der Arberland-Kliniken im Landkreis Regen zeigt sich erleichtert über die Aussage der Staatsregierung, eine Impfpflicht im Gesundheitswesen vorerst nicht umzusetzen. In einer schriftlichen Stellungnahme bewertet Vorstand Christian Schmitz die Ankündigung als "Verschnaufpause". Kliniken und Patienten seien auf jeden, auch die ungeimpften, Mitarbeiter angewiesen. Gleichzeitig fordert Schmitz eine "klare Positionierung der Bundesregierung zur einrichtungsbezogenen und allgemeinen Impfpflicht". Der Vorstand der Arberlandkliniken rechnet damit, dass es auch in den nächsten Monaten Unruhe in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen wegen des Themas "Impfen" geben werde. Ministerpräsident Söder (CSU) habe von einer "de-facto-Aussetzung" gesprochen. Es sei unklar, so Schmitz in dem schriftlichen Statement, welche Aspekte ausgesetzt werden und zu welchem Zeitpunkt der Freistaat das bundesweit geltende Gesetz umsetzen wird. Ungeimpfte Krankenschwestern an der Arberland-Klinik in Viechtach zeigen sich erleichtert über die Aussage der Staatsregierung, eine Impfpflicht im Gesundheitswesen vorerst nicht umzusetzen.

Aus dem Donau-Isar-Klinikum Deggendorf heißt es, man halte eine Aussetzung der Impfpflicht für vertretbar. Es sei aber nicht zielführend, nur einen Berufszweig mit einer Impfpflicht zu versehen, so Klinikums-Vorstand Ingrid Wolff. Epidemiologisch sei es sinnvoll, wenn möglichst viele Menschen geimpft seien, so Wolff in dem schriftlichen Statement weiter.

5.55 Uhr: Demonstrationen gegen Corona-Auflagen: Rund 4.000 Teilnehmer

Auch an diesem Montagabend sind in Niederbayern wieder Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die geltenden Corona-Beschränkungen zu demonstrieren. Insgesamt waren es rund 4.000 Teilnehmer. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern auf BR-Anfrage mitteilt, verliefen die Demonstrationen weitestgehend ruhig. Nur einige Anzeigen wegen Maskenverstößen mussten aufgenommen werden. Demonstriert wurde in Landshut (1.500 Teilnehmer), Vilshofen (600 Teilnehmer), Dingolfing (512 Teilnehmer), Waldkirchen (420 Teilnehmer) und Straubing (250 Teilnehmer).