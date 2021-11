Corona-Ticker Niederbayern: Corona-Ampel für Regen geplant

11.27 Uhr: Treffen der Wolfauslasser Bodenmais abgesagt

Aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen hat sich die Bodenmais Tourismus & Marketing GmbH dazu entschieden, das traditionelle “Zusammenläuten an der Kuhbrücke” der Wolfauslasser abzusagen. Jedes Jahr treffen sich in vielen Bayerwald-Gemeinden am Abend des 11. Novembers Wolfauslasser-Gruppen. Diese Entscheidung ist laut Mitteilung “schweren Herzens” gefallen.

In der Gemeinde Rinchnach, die als Wolfauslasser-Hochburg gilt, wurde dieses Jahr von vornherein kein Wolfauslassen geplant. Jegliche gemeinschaftliche Zusammenkünfte fallen aus. Bei der Tradition, die in der ganzen Region ausgeübt wird, gehen Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene in Gruppen von Haus zu Haus oder durch das Dorf und scheppern dabei mit teils überdimensionalen Kuhglocken. In Rinchnach gibt es in normalen Jahren immer am 10. November ein großes Treffen der verschiedenen "Wölfe", wie man die Gruppen nennt, am Dorfplatz, mit Hunderten von Zuschauern.