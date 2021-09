Corona-Ticker Niederbayern: Inzidenzen überall über 50

10.40 Uhr: Impfzentrum in Mainburg schließt

Das Impfzentrum in Mainburg im Kreis Kelheim wird geschlossen. Damit komme man einer Vorgabe des Ministerrates nach, heißt es aus dem Landratsamt. Weil pro Landkreis lediglich ein Impfzentrum bleiben soll, wird der Betrieb des Impfzentrums in Mainburg mit Ablauf dieses Monats eingestellt. Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfungen werden ab dem 01.10. im Impfzentrum in Kelheim angeboten. Impfmöglichkeiten bestehen zudem außerdem bei den niedergelassenen Ärzten.

Das Impfzentrum in Kelheim wird am bisherigen Standort im Schloßweg 3 weiterbetrieben, jedoch werden die Öffnungszeiten ab Oktober angepasst.

9.25 Uhr: Ganz Niederbayern mit Inzidenz über 50

In ganz Niederbayern liegen heute alle Inzidenzzahlen bei mehr als 50. Das zeigen die aktuellen Werte des Robert-Koch-Instituts. Die höchste Zahl weist dabei die Stadt Landshut auf. Hier liegt die Inzidenz bei 105,4. Auch der Kreis Regen liegt bei über 100. Bei allen anderen niederbayerischen Regionen haben die Experten Ergebnisse von unter 100 berechnet. Die Krankenhaus-Ampel, die inzwischen ein weiterer wichtiger Indikator ist, steht unterdessen weiterhin auf grün.