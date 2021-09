Corona-Ticker Niederbayern: Erleichterung im Grenzverkehr

16.32 Uhr: Covid-19-Todesfälle in Passau und Landshut

Nach längerer Zeit gibt es in der Stadt Passau wieder einen Corona-Toten zu beklagen. Das Rathaus teilte heute mit, dass eine 53-jährige Frau mit schweren Vorerkrankungen trotz vollständiger Impfung an beziehungsweise mit einer Covid-19-Infektion gestorben sei. Der letzte Todesfall liegt knapp fünf Monate zurück. Insgesamt starben in Passau seit Beginn der Pandemie 125 Menschen an beziehungsweise mit Corona.

Auch im Landkreis Landshut sind seit vergangenen Montag zwei Personen im Alter von 87 und 80 Jahren an oder mit Corona gestorben, meldet das dortige Landratsamt.

14.20 Uhr: Landshuter Impfzentrum zieht um

Das Corona-Impfzentrum in Landshut zieht am 1. Oktober erneut um. Das hat die Stadt mitgeteilt. Der Grund: Die Kapazitäten müssen gemäß staatlicher Vorgaben an die gesunkene Nachfrage angepasst werden. Die Impfzentren sollen nur noch als Ergänzung zu den Impfangeboten der niedergelassenen Ärzte weiterbetrieben werden. Deshalb wird der Standort vom bisherigen Zelt auf der Grieserwiese in das neue Dultwachgebäude an der Ringelstecherwiese verlagert. Dort könnten täglich problemlos bis zu 70 Impfungen durchgeführt werden, so die Stadt. Dazu kommen noch die Kapazitäten der insbesondere in Seniorenheimen eingesetzten mobilen Impfteams. Sollte der Impfbedarf vor Ort wieder erheblich steigen, könnte das Impfzentrum kurzfristig durch eine Containerlösung erweitert und dadurch die Kapazität auf dann rund 500 Impfungen pro Tag erhöht werden.

6.20 Uhr: Erleichterung im Grenzverkehr

Zwischen Oberösterreich und Niederbayern gibt es ab heute eine Erleichterung im Grenzverkehr: Für die Ausreise aus dem Bezirk Braunau ist kein 3G-Nachweis mehr nötig. Die Kontrolle von Impfung, Test oder Genesung war vor anderthalb Wochen wegen zu hoher Corona-Zahlen und einer zu niedrigen Impfquote eingeführt worden. Nun hat Oberösterreichs Landesregierung die Lockerung bekannt gegeben. Der Grund: Die Sieben-Tage-Inzidenz sei unter den Schwellenwert von 300 gefallen, und die Impfrate habe 50 Prozent überschritten.