Corona-Ticker Niederbayern: Luftreinigungsgeräte im Kreis Regen

15.30 Uhr: Clubbesitzer wollen Infos über Öffnung im Oktober

Nach langer Corona-Zwangspause sollen Clubs und Diskotheken ab Oktober wieder öffnen. Das hat Ministerpräsident Markus Söder heute bekräftigt. Derweil warten auch die Betreiber aus Niederbayern auf die genauen Rahmenbedingungen. Vieles sei noch unklar, heißt es aus der Szene. Details werden derzeit im Gesundheitsministerium erarbeitet.

Oliver Rösch, einer der Betreiber des Landshuter Rocket-Clubs, macht klar: Es brauche Voraussetzungen, um den Club mit 60 bis 70 Prozent auslasten zu können. Die genauen Regeln müssten zudem rechtzeitig bei den Betreibern ankommen. Mittlerweile sollte man doch auf Erfahrungswerte zurückgreifen können, so Rösch. Er rechnet damit, dass sein Club erst Mitte Oktober startet. Viele andere Betreiber gehen ebenfalls davon aus, nicht gleich Anfang Oktober wieder öffnen zu können.

14.28 Uhr: Impfangebote im Kreis Freyung-Grafenau

Der Landkreis Freyung-Grafenau bietet in den nächsten Wochen mehrere Impfaktionen an. Am Samstag findet von 9 bis 16 Uhr eine Impfaktion im Rahmen des Ausbildungstages Reismühle auf dem Gelände der Firma AVS Römer statt. Ebenfalls am Samstag können sich Bürgerinnen und Bürger von 11 bis 14 Uhr am Oberfeld-Stadion in Freyung impfen lassen.

Die nächste Impfmöglichkeit findet am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober, in Freyung statt. An diesem Tag veranstaltet die Stadt den "SonnYtag". Von 9 bis 17 Uhr gibt es deshalb eine Impfmöglichkeit auf dem Freyunger Stadtplatz.

Weiter geht es am Samstag, den 9. Oktober, von 10 bis 16 Uhr im Haidl Atrium in Röhrnbach im Rahmen der Ausbildungsmesse des Landkreises Freyung-Grafenau.

Verwendet wird jeweils der Impfstoff von Biontech/Pfizer. Das Mindestalter für eine Impfung liegt bei zwölf Jahren.

11.46 Uhr: Keine Lohnfortzahlung bei Quarantäne

Ungeimpfte Mitarbeiter am Klinikum Passau können im Falle einer Quarantäne nicht mit einer Lohnfortzahlung beziehungsweise mit Entschädigung rechnen. Werkleiter Stefan Nowack bestätigte dem BR, dass die Belegschaft darüber jetzt informiert worden sei.