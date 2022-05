Corona-Ticker Niederbayern: Fünf Regionen mit Inzidenz über 500

16.05 Uhr: Fünf Regionen mit Inzidenz über 500

Während die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen unter 500 gesunken ist, liegen fünf von zwölf Regionen in Niederbayern darüber. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) heute meldet, hat der Landkreis Straubing-Bogen mit 753 den höchsten Inzidenzwert in Niederbayern. Es folgen: mit 694 der Kreis Landshut, mit 574 die Stadt Landshut, mit 547 der Kreis Dingolfing-Landau und mit 529 die Stadt Passau. Den niedrigsten Wert in Niederbayern hat laut RKI heute mit 274 der Landkreis Deggendorf.

Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen.

In Deutschland lag die Inzidenz am Sonntag noch bei 514, vor einer Woche bei 640.