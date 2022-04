Corona-Ticker Niederbayern: Corona begleitet Friedenswallfahrt

6.55 Uhr: Corona begleitet Jugendwallfahrt für den Frieden

Nach zweijähriger Corona-Pause kann die Jugendfußwallfahrt nach Altötting wieder stattfinden. Jedoch gibt es einige Einschränkungen wegen der Pandemie, teilt das Bistum Passau mit.

Morgen und Samstag werden sich Jugendliche, Frauen und Männer von Passau und Osterhofen aus auf den Weg zur Altöttinger Gnadenmutter machen. Eine "Wallfahrt für den Frieden" in Solidarität mit den Menschen der Ukraine wird es in diesem Jahr sein. "Das Gebet für den Frieden ist elementar für uns alle. Wenn sich heuer Tausende auf den Weg nach Altötting machen, ist das ein echtes Glaubenszeichen, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ein großes Hoffnungszeichen", betonte Bischof Stefan Oster. Der Passauer Bischof wird heuer auch selbst wieder ein Stück Weg nach Altötting mitgehen.

Pandemiebedingt wird es keine Unterbringung in Turnhallen geben und keine Getränkeversorgung, so das Bistum Passau weiter. Außerdem entfällt ein gemeinsamer Einzug in die Basilika. Der Gottesdienst wird im Freien stattfinden. Alle Informationen können auf der Webseite des BDKJ-Diözesanverbandes Passau nachgelesen werden.