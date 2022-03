Corona-Ticker Niederbayern: Hohe Inzidenzen - geringe Aussage

13.02 Uhr: Hohe Inzidenzen - geringe Aussage

In Niederbayern liegt heute keine der vom Robert Koch-Institut (RKI) errechneten Inzidenzwerte unter 1.500. Den niedrigsten Wert weist mit 1.548 Neuinfizierten innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner hochgerechnet die Stadt Straubing auf.

Drei niederbayerische Regionen befinden sich in der Top-Ten-Tabelle des RKI mit den höchsten Inzidenzwerten Deutschlands. Es sind auf Platz fünf der Landkreis Regen mit einem Inzidenzwert von 2.583, auf Platz sieben der Kreis Freyung-Grafenau mit 2.463 und auf Platz acht der Kreis Deggendorf mit 2.347. Auch die Landkreise Kelheim, Landshut und Rottal-Inn haben umgerechnet mehr als 2.000 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen zu verzeichnen.

Bayernweit stieg die Corona-Inzidenz heute laut RKI auf 1.542 an. Die Aussagekraft der Daten gilt jedoch weiter als begrenzt. Experten gehen davon aus, dass viele Fälle nicht in den RKI-Daten erfasst werden, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind und Kontakte nur eingeschränkt nachverfolgt werden können. Zudem dürften zunehmend Menschen ihre Infektion nicht mehr mit einem PCR-Test bestätigen lassen - in solchen Fällen fließt die Infektion nicht in die offizielle Statistik ein.

Auf den Intensivstationen im Freistaat liegen heute 368 Corona-Patienten. 158 von ihnen müssen invasiv beatmet werden.