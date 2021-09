Corona-Ticker Mittelfranken: Zwei Kommunen über 100er-Inzidenz

15.37 Uhr: Inzidenzwert in Weißenburg-Gunzenhausen schnellt nach oben

Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ist die Corona-Inzidenz in kurzer Zeit auf 104 angestiegen. 41 Menschen wurden positiv auf das Virus getestet, teilte das Landratsamt mit. Ein Hotspot sei dabei nicht zu erkennen. Den sprunghaften Anstieg führt das Landratsamt auf die vermehrten Testungen zum Schulbeginn zurück. Zum Teil seien Reiserückkehrer betroffen, zum Teil auch Familien mit mehreren Angehörigen. 25 von 41 Neuinfizierten seien nicht vollständig geimpft gewesen, heißt es. Corona-Fälle traten in drei Alten-und Pflegeeinrichtungen auf, liegen dort aber jeweils im einstelligen Bereich. Drei Patienten im Landkreis befänden sich aktuell wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus, eine davon auf der Intensivstation. Alle drei waren nicht geimpft, so die Pressestelle des Landratsamtes.

14.49 Uhr: Niedrigste Inzidenz in Neustadt/Aisch-Bad-Windsheim

In Mittelfranken haben sich seit gestern 178 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit ist die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie auf 96.969 gestiegen. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie gab es in den letzten 24 Stunden in Mittelfranken nicht. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie bleibt daher bei 2.579. Mit 104,08 hat der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen derzeit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Regierungsbezirk, es folgt die Stadt Nürnberg mit 102,42. Der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim meldet mit 47,40 die aktuell niedrigste Inzidenz in Mittelfranken.

09.47 Uhr: Nürnberger Inzidenz sinkt leicht

In Mittelfranken verzeichnen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen und die Stadt Nürnberg heute die höchsten Sieben-Tage-Inzidenz-Werte pro 100.000 Einwohner. Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen liegt sie bei 104,1. Die Stadt Nürnberg liegt bei 102,4 und damit etwas niedriger als gestern. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Mittelfranken hat der Landkreis Neustadt a.d.Aisch/Bad Windsheim mit 47,4. Alle mittelfränkischen Städte und Landkreise liegen über dem Schwellenwert von 35, ab dem unter anderem in der Innengastronomie, bei Kulturveranstaltungen und in Fitnessstudios die 3G-Regel gilt.