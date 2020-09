Corona-Ticker Mittelfranken: Neues Erlanger Corona-Testzentrum

14.35 Uhr: Ein neuer Todesfall in Nürnberg, Weißenburg-Gunzenhausen überschreitet kritischen Wert

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit Sitz in Erlangen meldet für Mittelfranken im Vergleich zu gestern 40 neue Corona-Infektionen (Stand: 02.09.2020, 8.00 Uhr). Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 5.820 Menschen in Mittelfranken mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle ist in Mittelfranken seit gestern um einen Todesfall in Nürnberg gestiegen und liegt bei 291. Insgesamt gibt es in Bayern 57.916 Coronavirus-Infizierte. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner erreicht Mittelfranken einen Wert von 12,65. Anhand dieser Zahl werden die neuen Infektions-Fälle registriert, die innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner aufgetreten sind. Als kritisch gilt ein Wert ab 35, bei dem die Gesundheitsämter erste Gegenmaßnahmen einleiten müssten. Diesen Wert hat Weißenburg-Gunzenhausen laut LGL mit 36,02 überschritten.