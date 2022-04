Corona-Ticker Unterfranken: Werte in Unterfranken sinken weiter

10.20 Uhr: 44 Neuinfektionen im Landkreis Haßberge

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet weitere 44 Neuinfektionen. Laut dem Landratsamt in Haßfurt sind aktuell 946 Personen infiziert. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 30.031. In 28.941 Fällen sind die Betroffenen inzwischen wieder genesen. Es gibt aktuell 18 Corona-Patienten, die stationär in Kliniken behandelt werden, einer davon intensivmedizinisch. 144 Menschen sind bislang im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 40 enge Kontaktpersonen. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut dem Robert-Koch-Institut 1461,9.