Corona-Ticker Unterfranken: Sinkende Inzidenzen außer in SW

17.13 Uhr: Schüler tragen freiwillig Masken in der Schule

Seit heute fällt die Maskenpflicht in Schulen weg. Im Karlstadter Johann-Schöner-Gymnasium haben trotzdem viele Schülerinnen und Schüler ihre Masken lieber aufgelassen. So kurz vor den Osterferien, die am Wochenende beginnen, wolle jetzt keiner ein Risiko eingehen, sagt Schulleiter Gerald Mackenrodt gegenüber BR24. Da herrsche schon so etwas wie Gruppenzwang. Gerade die Abiturienten, die am Ende April mit ihren Prüfungen starten, wollen dafür fit sein. Anders als beispielsweise in Supermärkten oder auch in Rathäusern und Landratsämtern könnten Schulen nicht das Hausrecht komplett bestimmen. Das sei ihnen aus München verwehrt worden. Nur für einzelne Veranstaltungen könne auch die Schule beispielsweise die Maskenpflicht auferlegen.