Vierte Impfung Kommt nach der Booster-Impfung die vierte Impfung?

Wegen der noch ansteckerenden Omikron-Variante des Corona-Virus könnte nach der Boosterimpfung bald eine vierte Imfpung anstehen, um einen guten Schutz gegen eine schwere Erkrankung zu haben. Die Hersteller Biontech/Pfizer wollen bis März einen an Omikron angepassten Impfstoff bereitstellen. Die gute Nachricht: Dort wird aber davon ausgegangen, dass auch der derzeit eingesetzte Impfstoff nach der dritten Dosis gegen eine schwere Erkrankung durch Omikron schützt.

Hausärzteverband: vierte Imfpung im Sommer/Herbst 2022

Der Hausärzteverbandschef Ulrich Weigelt sagte am 11. Dezember, er rechne damit, dass im Sommer, spätestens im Herbst 2022 eine vierte Impfung gegen das Corona-Virus nötig sein werde. Er hoffe darauf, dass die vierte Corona-Impfung dann "schon in Verbindung mit der Grippe-Impfung" verabreicht werden könne, "um den Schutz vor Corona in eine Routine zu überführen".