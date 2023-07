Cold Cases: Wie neue DNA-Analysen auf die Spur von Tätern führen

Mit zahlreichen Messerstichen im Rücken- und Nackenbereich: So wurde die Studentin Cornelia Hümpfer im April 1978 an einer Ortsverbindungsstraße bei Kolitzheim im Landkreis Schweinfurt leblos aufgefunden. 45 Jahre später kam es jetzt zu einer Festnahme im Mordfall der 18-Jährigen aus Dittelbrunn. Der Tatverdächtige sitzt in den USA in Auslieferungshaft. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt teilt am Dienstag (25. Juli) der dpa mit, dass die Auslieferung noch lange dauern kann. Der Tatverdächtige könne sich nämlich juristisch gegen den Schritt wehren. Bislang ist unklar, ob sich der mutmaßliche Mörder in den USA zu den Vorwürfen geäußert hat.

Festnahme 45 Jahre nach Mord an Studentin

Der inzwischen 69-jährige Tatverdächtige war damals ein in Schweinfurt stationierter US-Soldat. Schon unmittelbar nach dem Mord geriet er als möglicher Täter in den Fokus von Ermittlern. Er konnte aber nicht überführt werden, der Fall blieb 45 Jahre lang ungelöst – und wurde zu einem sogenannten Cold Case. Nun wurde der ehemalige Angehörige der US-Streitkräfte in den Vereinigten Staaten durch forensische DNA-Spuren festgenommen.

Festnahme durch forensische DNA-Analyse

Dass eine Festnahme nach so langer Zeit überhaupt möglich war, liegt auch daran, dass sich die forensische DNA-Analyse im Labor extrem entwickelt hat und neue Erkenntnisse möglich macht. Deshalb können sich Ermittler nun auch wieder Kriminalfälle vornehmen, die oft Jahrzehnte zurückliegen – wie den Mord an Cornelia Hümpfer.

Bandkollege des Opfers: "Der blanke Horror"

Für Johannes Neugebauer wurde das Verbrechen mit der Festnahme auf einen Schlag wieder lebendig. Er war mit dem Mordopfer befreundet, beide wirkten in der Band "Jericho" der evangelischen Dreieinigkeitsgemeinde in Schweinfurt mit. Und er hat die Umstände von damals bis heute nicht vergessen. "Es war der blanke Horror", erinnert er sich im Interview mit BR24.

Neugebauer ist seit mehr als 30 Jahren Pfarrer, arbeitete auch lange als Notfallseelsorger und wurde dadurch oft mit schwierigen Situationen konfrontiert. Nun verspürt er selbst, "dass ich nach so vielen Jahren noch immer traumatisiert bin und ständig Bilder und Sequenzen im Kopf habe, die mit Conny und der Tat zu tun haben."