Cold Case: Haben neue DNA-Spuren einen Mordfall von 1978 gelöst?

45 Jahre nach dem Mord an einer 18-Jährigen im Landkreis Schweinfurt ist es nun in den USA zu einer Verhaftung gekommen. DNA-Spuren an der Kleidung des Mordopfers führten die Ermittler zu einem 69-Jährigen, der zum Zeitpunkt der Tat im April 1978 als US-Soldat im bayerischen Schweinfurt stationiert war.

Verdacht ließ sich 1996 noch nicht nachweisen

Gegen den Mann hatte es bereits 1996 nach Hinweisen der amerikanischen Militär-Strafverfolgungsbehörden einen Verdacht gegeben, nachweisen ließ sich damals jedoch nichts. In den Vernehmungen habe der Mann vehement bestritten, das Verbrechen begangen zu haben. 2001 wurden die Ermittlungen gegen ihn vorläufig eingestellt.

Jahrzehntelang hatten die Ermittler im Fall der ermordeten 18-Jährigen im Dunkeln getappt. Bei einer üblichen Überprüfung von Cold Cases fand das bayerische Landeskriminalamt nun durch neue Methoden der Kriminaltechnik DNA-Spuren des Tatverdächtigen an tatrelevanten Kleidungsstücken des Opfers. Das verdanke man der "sich ständig fortentwickelnden Kriminaltechnik", hieß es.

Amerikaner wird nach Deutschland ausgeliefert

Der Amerikaner, der zum Zeitpunkt der Tat 24 Jahre alt war, wurde Ende Juni in Gering, Nebraska verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt hatte zuvor einen internationalen Haftbefehl erwirkt. Der 69-Jährige wartet nun auf seine Auslieferung nach Deutschland, wo ihn ein Strafverfahren erwartet.

Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass der Mann mit der getöteten 18-Jährigen eine Beziehung führte. Sie war am 21. April 1978 an einer Straße zwischen Kolitzheim und Unterspiesheim im Landkreis Schweinfurt aufgefunden worden. Sie war offenbar durch zahlreiche Messerstiche in Rücken- und Nackenbereich ermordet morden. Ein Zusammenhang mit den US-Streitkräften wurde durch eine Zeugenaussage seinerzeit schnell hergestellt, ein Tatverdächtiger damals jedoch für viele Jahre nicht ausgemacht.