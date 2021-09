Christoph Regensburg bekommt moderneren Hubschrauber

Die Rettungsflieger von Christoph Regensburg erhalten einen neuen Hubschrauber. Die Maschine des Typs H145 hat fünf statt bisher vier Rotorblätter. Der Hubschrauer ist leichter als sein Vorgänger und verhält sich mit seinen fünf Rotorblättern ruhiger in der Luft.

"Die DRF Luftrettung verfolgt mit der Indienststellung im Rahmen der Flottenerneuerung ihr Ziel, die Entwicklung der Luftrettung stetig voranzutreiben," heißt es in einer Pressemitteilung der DRF Luftrettung, die den Standort in Regensburg und Weiden betreibt.

Bessere Versorgung der Patienten

Der neue Hubschauer mit Fünfblattrotor wurde in Regensburg am Wochenende in Dienst gestellt und fliegt seither Einsätze. "Wir waren sehr gespannt, wie sich unser neuer Christoph Regensburg fliegen würde“, sagt Christian Hackl, Stationsleiter und Pilot in Regensburg. "Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt damit noch bessere Möglichkeiten für die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten haben."

Über 1.400 Einsätze im Jahr 2020

Regensburg ist nach Stuttgart, Villingen-Schwenningen und Hannover der vierte Standort, der über einen Rettungshubschrauber mit Fünfblattrotor verfügt. Ziel sei es, "die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten weiter zu verbessern und zwar in allen für die Luftrettung relevanten Bereichen - Mensch, Medizin und eben Technik".

Die Station Regensburg ist eine Dual-Use-Station im 24-Stunden-Betrieb. 2020 wurde die rot-weiße Maschine insgesamt 1.415 Mal alarmiert.