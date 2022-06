Carsharing auf dem Land: Dietmannsried bekommt ein E-Leihauto

Seit heute gibt es auch in Dietmannsried im Landkreis Oberallgäu ein Carsharing-Angebot. Es ist Teil des Projekts AllgaEu-Mobil im Landkreis und wird vom Amt für ländliche Entwicklung Schwaben gefördert und unterstützt. Denn während man in fast allen deutschen Großstädten mittlerweile Carsharing-Autos ausleihen kann, gibt es auf dem Land hingegen meist keine Angebote.

E-Mobilität im Oberallgäu soll unkompliziert werden

Einmal anmelden und dann stundenweise für das E-Auto bezahlen: So soll moderne E-Mobilität auch im ländlichen Oberallgäu funktionieren. Für 3,50 Euro pro Stunde plus 29 Cent pro Kilometer kann man sich das Auto tagsüber ausleihen, am Abend und in der Nacht wird es günstiger. Strom und Vollkaskoversicherung sind inklusive. Die Registrierungsgebühr beträgt einmalig 39 Euro, es gibt keine fixen, monatlichen Kosten. Rund 80 Interessenten hätten sich schon vorab als mögliche Nutzer registriert, heißt es im Rathaus. Der Renault ZOE steht direkt vor dem Rathaus, gebucht werden kann bequem per App.

Gemeinde Dietmannsried finanziert E-Auto

Die Anschubfinanzierung kommt laut Landratsamt von der Gemeinde. Sie kann das Auto im Gegenzug auch selbst nutzen. Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller erhofft sich von dem Projekt, dass die Nachfrage nach Carsharing steigt, jetzt wo es endlich ein Angebot gibt.