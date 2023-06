Cadolzburg: Modellprojekt Tempo 30 startet

Ab dem heutigen Montag gilt auf der Ortsdurchfahrt in Cadolzburg Tempo 30. Das hat der Landkreis Fürth mitgeteilt. Das grüne Licht für diesen Modellversuch hat der Verkehrsausschuss im Landtag bereits im Sommer gegeben.

Lange Vorbereitungen

Schon im Vorfeld hatte es längere Planungen zwischen dem Markt Cadolzburg, der Polizei und dem Staatlichen Bauamt in Abstimmung mit einer Bürgerinitiative gegeben. In Cadolzburg macht sich bereits seit geraumer Zeit ein parteiübergreifendes Bündnis für Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt stark. "Ich freue mich, dass der weitere Verkehrsversuch nun startet und damit der Petition aus der Bürgerinitiative Rechnung getragen werden kann", so Landrat Matthias Dießl (CSU).

Überwachung und Befragung des Versuchs

Der Verkehrsversuch ist auf ein Jahr befristet. Dabei werde insbesondere die Geschwindigkeit überwacht, heißt es vom Landkreis. Auch der Radverkehr werde gezählt. Außerdem werde eine Verkehrsteilnehmerbefragung durchgeführt. Die Befragung ziele auf das subjektive Sicherheitsempfinden und die Akzeptanz der Tempo 30-Regelung.

Eine Überwachung der Unfallzahlen sei ebenfalls Bestandteil des Verkehrsversuchs. Eine niedrigere Geschwindigkeit als die üblichen 50 Kilometer pro Stunde dürfen Kommunen nur bei besonderen Gefahrensituationen, etwa vor Schulen und Kindergärten, selbständig anordnen.