Bundesweiter Täter: Falscher Polizist von Rentnerin überführt

Die Aufmerksamkeit einer Rentnerin hat in Oberfranken zur Festnahme eines falschen Polizisten geführt, der bundesweit zuvor in acht Fällen Schmuck und Bargeld im Wert von 190.000 Euro ergaunerte. Dem 61 Jahre alten Mann werde banden- und gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Mittwoch in Bayreuth mit. Er sitze in Untersuchungshaft.

Seniorin wählt heimlich den Notruf

Die Rentnerin war Ende Mai angerufen und mit der bei solchen Betrugsfällen gängigen Geschichte konfrontiert worden. Der Anrufer sagte, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun Geld gezahlt werden müsse. Die aus Gefrees im Landkreis Bayreuth stammende Frau durchschaute die Masche aber, ging zum Schein auf die Geldforderung ein und wählte heimlich den Polizeinotruf.

So konnten Polizisten den Geldabholer unmittelbar vor der Wohnung festnehmen. Im Anschluss an die Inhaftierung überprüften die Ermittler zahlreiche Spuren an verschiedenen Tatorten in Bayern, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen. Laut Polizei konnten so dem Mann insgesamt acht vollendete und vier versuchte Betrügereien nachgewiesen werden.