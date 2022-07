Büro des SPD-Abgeordneten Ritter rassistisch beschmiert

Das Büro des Münchner SPD-Landtagsabgeordneten Florian Ritter im Stadtteil Pasing ist erneut Ziel rassistischer Propaganda geworden. Das hat der Politiker auf Twitter öffentlich gemacht. Wie ein Mitarbeiter Ritters dem BR mitteilte, haben Unbekannte eine rassistische Botschaft an Außenwände des Büros und auf den Boden davor gemalt: ein durchgestrichener Halbmond und die Parole "No Turks". Zudem sei das Logo der AfD hinterlassen worden. Es handele sich um "keinen besonders dramatischen Vorgang", so Florian Ritter auf BR-Anfrage. Allerdings häufen sich seiner Aussage nach die Fälle in den vergangenen zwei Jahren.