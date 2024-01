CSU-Kandidat überraschend Bürgermeister in Sulzbach-Rosenberg

Überraschung in der oberpfälzischen Stadt Sulzbach-Rosenberg: Die Bürgermeisterwahl am Sonntag hat der CSU-Kandidat Stefan Frank mit 51,2 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen. Er wird damit neuer Bürgermeister in der 19.000-Einwohner-Stadt. Die Sulzbach-Rosenberger wählten zugleich das amtierende Stadtoberhaupt Michael Göth von der SPD ab. Göth kam auf 48,8 Prozent.

Bürgermeister in Sulzbach-Rosenberg: SPD-Ära geht zu Ende

Die Wahlbeteiligung lag bei 46,1 Prozent. Göth war seit 2012 Bürgermeister. Mit seiner Abwahl geht eine Ära in Sulzbach-Rosenberg zu Ende, denn seit Jahrzehnten saß auf dem Chefsessel im Rathaus die SPD und erstmals seit rund 60 Jahren kommt nun ein CSU-Politiker an die Stadtspitze. Der neue Bürgermeister Stefan Frank ist 41 Jahre alt und von Beruf Programmierer.

Wahl außerhalb der Kommunalwahlen

In Sulzbach-Rosenberg wird seit 1987 nicht im bayernweiten Kommunalwahl-Turnus gewählt. Damals starb ein amtierender Bürgermeister. Die Wahl des Stadtoberhaupts findet daher außerhalb des bayernweiten Termins statt.