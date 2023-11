Weniger Dreck und Qualm mit dem kostenlosen Ofenführerschein

Das gemütliche Kaminfeuer ist in Verruf gekommen. Bei der Verbrennung von Holz entstehen gesundheitsgefährdender Feinstaub und klimaschädliche Gase wie Methan. Das Umweltbundesamt rät inzwischen vom Heizen mit Holz ab. Es ist zwar ein nachwachsender Rohstoff, seine Verfeuerung helfe in der Summe jedoch nicht dem Klimaschutz, so die Behörde.

Weniger Luftverschmutzung mit Ofenführerschein

Die richtige Bedienung des Holzofens kann dazu beitragen, die Luftverschmutzung zu verringern. Der Landkreis Amberg-Sulzbach bietet daher Einwohnern, die mit Holz heizen, einen kostenlosen Ofenführerschein an. Dabei handelt es sich um einen zweistündigen Online-Kurs der Ofenakademie, einem Bildungsunternehmen mit einem Schulungsteam aus Experten der Ofen- und Kaminbranche aus ganz Deutschland.

Optimierte Ofenbedienung senkt Ausstoß deutlich

Forschungsergebnisse belegen, dass die optimierte Nutzung eines Holzofens deutlich weniger belastend für die Umwelt ist, wie der Landkreis-Klimaschutzmanager Martin Kopp erklärt. 45 Prozent weniger Feinstaub, bis zu 30 Prozent weniger CO₂-Ausstoß und 67 Prozent weniger organische Stoffe werden durch den Kamin in die Luft geblasen, wenn der Ofen richtig bedient wird. Dass solche Schulungen etwas bringen, zeigte auch ein Versuch am Technologie- und Förderzentrum, kurz TFZ, am bayerischen Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe in Straubing. Der gleiche Ofen stieß dort nach der Schulung der Teilnehmenden 82 Prozent weniger Staub und 50 Prozent weniger Kohlenmonoxid aus.

Große Nachfrage nach Ofenführerschein

Die Nachfrage nach dem Ofenführerschein im in der Oberpfalz ist groß. 500 Gutscheine für das Online-Seminar hatte der Klimaschutzmanager des Landkreises Amberg-Sulzbach, Martin Kopp, jetzt zur Verfügung gestellt. Sie gingen bis auf wenige Restplätze noch am selben Tag fast alle weg. Derzeit arbeitet er an einer Erweiterung des Angebots.

Der Landkreis Amberg-Sulzbach ist einer der ersten Landkreise in Bayern, die ihren Einwohnern die kostenlose Möglichkeit für einen Ofenführerschein zur Verfügung stellen. Das Online-Seminar kann jederzeit gestartet und unterbrochen werden. Es dauert zwei Stunden. Kostenlose Zugänge für das Webinar gibt es derzeit noch, man kann sie online anfordern. Ansonsten kostet der Kurs 40 Euro.